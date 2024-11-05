Красноярске стало плохо на концерте Басты. Выступление остановили

Posted 5 ноября, 13:55
Published 5 ноября, 13:55
Modified 5 ноября, 13:57
Updated 5 ноября, 13:57
5 ноября в 19:00 в Красноярске начался концерт Баста. Он проходит во Дворце спорта имени Ярыгина. Почти все билеты на него были раскуплены.
Как сообщили «ПМ» пришедшие на концерт красноярцы, во время выступления артиста одной из слушательниц стало плохо. После этого Баста остановил концерт — он и зрители несколько минут ждали, пока к девушке прибудут медики.
Сейчас, по словам зрителей, концерт продолжается. Девушке оказали помощь.
Концерт Басты в Красноярске должен был состояться еще 25 июня 2023 года, но его перенесли на неопределенный срок из-за мятежа Евгения Пригожина. Выступление планировалось в «Платинум Арена», которая вмещает до 11 тысяч зрителей. Все билеты были раскуплены.