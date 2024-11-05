Красноярский школьник стал победителем первенства мира по шашкам в Турции

Сначала участники поборолись в коротких программах — блице и рапиде. На блиц давалось три минуты на партию, на рапид — семь. При игре с минимальным контролем золото взял воспитанник красноярской школы «Вертикаль» Владислав Коблевский — он опередил участников из Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Германии, Казахстана, Молдавии, Румынии, Узбекистана, Эстонии и России.