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Posted 5 ноября, 10:24

Published 5 ноября, 10:24

Modified 5 ноября, 11:21

Updated 5 ноября, 11:21

Красноярский школьник стал победителем первенства мира по шашкам в Турции

Красноярский школьник стал победителем первенства мира по шашкам в Турции

5 ноября 2024, 10:24
Фото: Министерство спорта Красноярского края.
Красноярец взял золото на первенстве мира по шашкам. Игра проходила в Турции — в ней приняли участие больше 150 человек из 17 стран. Рассказываем, кого опередил наш земляк.

В составе сборной России участвовали двое красноярцев — победитель первенства страны среди юношей до 17 лет Владислав Коблевский и победитель первенства Европы среди девочек до 9 лет Дарья Макарова.

Дарья МакароваДарья Макарова
Дарья Макарова. Фото: Министерство спорта Красноярского края

Сначала участники поборолись в коротких программах — блице и рапиде. На блиц давалось три минуты на партию, на рапид — семь. При игре с минимальным контролем золото взял воспитанник красноярской школы «Вертикаль» Владислав Коблевский — он опередил участников из Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Германии, Казахстана, Молдавии, Румынии, Узбекистана, Эстонии и России.

Красноярка Дарья Макарова заняла 4-е место в рапиде и осталась в шаге от медали. Сегодня участники посоревнуются в классическом контроле времени — первенство продлится до 11 ноября.

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