Красноярский школьник стал победителем первенства мира по шашкам в Турции

Posted 5 ноября, 10:24
Published 5 ноября, 10:24
Modified 5 ноября, 11:21
Updated 5 ноября, 11:21
В составе сборной России участвовали двое красноярцев — победитель первенства страны среди юношей до 17 лет Владислав Коблевский и победитель первенства Европы среди девочек до 9 лет Дарья Макарова.
Сначала участники поборолись в коротких программах — блице и рапиде. На блиц давалось три минуты на партию, на рапид — семь. При игре с минимальным контролем золото взял воспитанник красноярской школы «Вертикаль» Владислав Коблевский — он опередил участников из Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Германии, Казахстана, Молдавии, Румынии, Узбекистана, Эстонии и России.
Красноярка Дарья Макарова заняла 4-е место в рапиде и осталась в шаге от медали. Сегодня участники посоревнуются в классическом контроле времени — первенство продлится до 11 ноября.