Красноярцам объяснили, почему такси в снегопад становится дороже и как сэкономить

Posted 5 ноября, 09:24
Published 5 ноября, 09:24
Modified 5 ноября, 09:26
Updated 5 ноября, 09:26
Как утверждает сервис, в первые дни заморозков, в гололедицу и снегопады многие люди не садятся за руль, а предпочитают добираться на работу и домой на такси или общественном транспорте.
«Машины едут медленнее, скорость потока снижается в среднем на 20%, и длительность поездок на такси увеличивается. Одновременно на линии становится меньше водителей — часть из них тоже остаются дома», — говорят в Яндекс Go.
По этим причинам, утверждает сервис, во время первых снегопадов спрос на такси вырастает примерно на 15-20%, а число водителей снижается на 5-10%.
«В непогоду в сервисе периодически включается повышающий коэффициент — стоимость поездок увеличивается, и это мотивирует больше водителей выйти на линию и выполнять заказы».
При этом, говорят в сервисе, на поездках можно сэкономить. Во-первых, лучше не ездить в часы пик: утром с 7:00 до 9:00 и вечером с 17:00 до 19:00. В сервисе советуют выезжать на 15–20 минут раньше или позже этого времени.
«Еще алгоритм может предложить подождать машину чуть дольше, разделить поездку с попутчиком, выбрав опцию „Вместе“, а еще выйти чуть раньше, если вдруг на дороге пробка или сложный заезд во двор, или пройтись пару минут до места посадки. Сервис автоматически предлагает такие точки выхода или посадки и подсказывает, на сколько получится сэкономить».