Красноярцам объяснили, почему такси в снегопад становится дороже и как сэкономить

При этом, говорят в сервисе, на поездках можно сэкономить. Во-первых, лучше не ездить в часы пик: утром с 7:00 до 9:00 и вечером с 17:00 до 19:00. В сервисе советуют выезжать на 15–20 минут раньше или позже этого времени.