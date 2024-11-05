Красноярцам с начала года выдали автокредитов почти на 24 миллиарда

Жители Красноярского края с начала года оформили автокредитов почти на 24 миллиарда рублей. Это на 63,8% больше, чем в прошлом году.

В национальном бюро кредитных историй (НБКИ) рассказали, что в 2023 году с января по сентябрь жителям Красноярского края выдали автокредитов на 14,5 миллиарда рублей. За год сумма выросла на 63,8% — до 23,7 миллиарда рублей. В рейтинге регионов Красноярский край занял 24 место из 30. В соседней Кемеровской области с января по сентябрь этого года выдали автокредитов на 28,4 миллиарда рублей (в 2023 году — 15,1 млрд рублей, прирост — 88%). Жители Новосибирской области с начала года набрали кредитов на авто на 29 миллиардов рублей (в прошлом году — 14,3 млрд рублей, прирост — 103%). Лидерами рейтинга являются Москва (86,3 млрд рублей в 2023 году, в 2024 — 145 млрд рублей), Московская область (66,8 млрд в 2023 году, в 2024 — 121,8 млрд рублей), Санкт-Петербург (57,6 млрд рублей в 2023 году, в 2024 — 90,7 млрд рублей). В национальном бюро объяснили, что такой сильный рост вызван эффектом низкой базы из-за дефицита новых машин в минувшем году. Однако после возобновления поставок автокредитов стали выдавать больше. «В последнее время столь сильные темпы выдачи связаны с ожиданиями дальнейшего удорожания автокредитов на новые автомобили из-за роста ставок, а также из-за индексации утилизационного сбора. Необходимо отметить акции и скидки от дистрибьюторов, которые стараются сократить затоваренность собственных складов, а также субсидированные ставки от автопроизводителей», — объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Читайте также: Осталось меньше месяца: какие налоги нужно заплатить до 1 декабря В Красноярске снова подорожает такси. Когда и на сколько? Lamborghini и Rolls-Royce: что можно купить по цене кибертрака в Красноярске