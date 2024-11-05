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Posted 5 ноября, 12:54

Published 5 ноября, 12:54

Modified 5 ноября, 12:56

Updated 5 ноября, 12:56

Кто в Красноярске получает зарплату в 100-200 тысяч? Топ высокооплачиваемых работ

Кто в Красноярске получает зарплату в 100-200 тысяч? Топ высокооплачиваемых работ

5 ноября 2024, 12:54
Аналитики рассказали, какие специальности стали самыми высокооплачиваемыми в октябре в Красноярске

Эксперты «Авито Работы» изучили средние зарплатные предложения и выяснили, что в октябре 2024 года самой высокооплачиваемой стала профессия водителя-дальнобойщика. В среднем работодатели предлагают новым сотрудникам около 216 807 рублей в месяц за полный рабочий день.

Второе место заняла профессия плиточника. Средний уровень предлагаемых зарплат для новых сотрудников в октябре достиг 156 661 рубля в месяц.

На третьем месте находится профессия автоэлектрика. Средние зарплатные предложения составили 148 908 рублей в месяц при условии полной занятости.

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