Кто в Красноярске получает зарплату в 100-200 тысяч? Топ высокооплачиваемых работ

Эксперты «Авито Работы» изучили средние зарплатные предложения и выяснили, что в октябре 2024 года самой высокооплачиваемой стала профессия водителя-дальнобойщика. В среднем работодатели предлагают новым сотрудникам около 216 807 рублей в месяц за полный рабочий день.