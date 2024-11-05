prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 ноября, 10:20

Published 5 ноября, 10:20

Modified 5 ноября, 10:22

Updated 5 ноября, 10:22

Куриные яйца могут снова подорожать в Красноярске

Куриные яйца могут снова подорожать в Красноярске. На сколько?

5 ноября 2024, 10:20
Фото: prmira.ru.

Куриные яйца могут снова подорожать в Красноярске

В Красноярске могут снова вырасти цены на куриные яйца. Рассказываем, почему и на сколько.

Сейчас десяток яиц в Красноярске стоит в среднем 100-130 рублей. За такую цену можно купить упаковку яиц от «Бархатовской птицефабрики» категории С1 или С0.

Фото: kuper.ru

При этом, по данным Красноярскстат, с начала года яйца подешевели. 9 января десяток в Красноярске в среднем стоил 137,39 рубля, а 28 октября стоил 102,45 рубля.

Однако, по прогнозу предпринимателей, яйца снова подорожают — в ближайший месяц их цена вырастет на 3-5%. Об этом предприниматель Эвелина Аксютец заявила радио «Красноярск Главный».

Предприниматель назвала несколько причин грядущего подорожания:

«Если разбираться в росте цена яйца, то здесь как бы есть два фактора. Был небольшой спад производства, это первое. А второе, повышенный спрос на яйцо».

По словам Аксютец, повышенный спрос на яйцо возник из-за того, что «заметно выросли все цены на продукты питания», и выросло мясо в цене.

«Потребитель стал чаще выбирать самый доступный и ко всему прочему полезный белок — яйца. А производство немножко подопустилось и создался такой небольшой временный дисбаланс».
Фото: prmira.ru

По данным Mash, куриные яйца в ближайшее время подорожают: минимум на 10%. Причиной, как заявляет канал, станет подорожание комбикорма и расходников.

«По нашей информации, торговые сети уже получили неприятные письма от производств о скором подорожании», — отмечает издание.
Читайте также:
Красноярский край попал в лидеры по росту цен на сливочное масло в России«Огромный дефицит»: почему в Красноярске выросли цены на молокоСколько красноярцам придется заплатить за икру на Новый год?
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Магазины#Россия#Цены#Рост цен#Яйца#Куриные яйца#Повышение цен
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика