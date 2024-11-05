Куриные яйца могут снова подорожать в Красноярске. На сколько?

Posted 5 ноября, 10:20
Published 5 ноября, 10:20
Modified 5 ноября, 10:22
Updated 5 ноября, 10:22
Сейчас десяток яиц в Красноярске стоит в среднем 100-130 рублей. За такую цену можно купить упаковку яиц от «Бархатовской птицефабрики» категории С1 или С0.
При этом, по данным Красноярскстат, с начала года яйца подешевели. 9 января десяток в Красноярске в среднем стоил 137,39 рубля, а 28 октября стоил 102,45 рубля.
Однако, по прогнозу предпринимателей, яйца снова подорожают — в ближайший месяц их цена вырастет на 3-5%. Об этом предприниматель Эвелина Аксютец заявила радио «Красноярск Главный».
Предприниматель назвала несколько причин грядущего подорожания:
«Если разбираться в росте цена яйца, то здесь как бы есть два фактора. Был небольшой спад производства, это первое. А второе, повышенный спрос на яйцо».
По словам Аксютец, повышенный спрос на яйцо возник из-за того, что «заметно выросли все цены на продукты питания», и выросло мясо в цене.
«Потребитель стал чаще выбирать самый доступный и ко всему прочему полезный белок — яйца. А производство немножко подопустилось и создался такой небольшой временный дисбаланс».
По данным Mash, куриные яйца в ближайшее время подорожают: минимум на 10%. Причиной, как заявляет канал, станет подорожание комбикорма и расходников.
«По нашей информации, торговые сети уже получили неприятные письма от производств о скором подорожании», — отмечает издание.