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Posted 5 ноября, 11:37

Published 5 ноября, 11:37

Modified 5 ноября, 11:39

Updated 5 ноября, 11:39

Массовую драку устроили красноярские регболисты с соперниками из Чувашии

Массовую драку устроили красноярские регболисты с соперниками из Чувашии

5 ноября 2024, 11:37
Фото: Алексей Четвернин.
Массовая драка с участием красноярских спортсменов произошла на финале чемпионата России в Челябинске. Регболисты с кулаками накинулись на оппонентов из Чувашии. Рассказываем, что известно.

Чемпионат проходил накануне. Красноярцы вырвались вперед с большим отрывом — счет был 6:2.

После одного из голов между спортсменами возникла стычка, которая закончилась дракой. Сообщается, что потасовка могла случиться из-за грубой игры одной из сторон. Видео в своей группе ВКонтакте опубликовала Федерация регбола Калининградской области, но позже его удалили.

Видео: Федерация регбола Калининградской области.

Соревнование продолжилось, как только участники потасовки успокоились. Красноярские регболисты заняли первое место, спортсмены из Чувашии — второе, а замкнули тройку новосибирцы.

Регбол — это спортивная командная игра с элементами борьбы, баскетбола и регби. Играют в нее на баскетбольном поле. Цель игры — поразить мячом кольцо команды противника. В отличие от баскетбола, отсутствуют такие понятия как дриблинг и штрафные броски.

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