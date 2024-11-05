Массовую драку устроили красноярские регболисты с соперниками из Чувашии

Posted 5 ноября, 11:37
Published 5 ноября, 11:37
Modified 5 ноября, 11:39
Updated 5 ноября, 11:39
Чемпионат проходил накануне. Красноярцы вырвались вперед с большим отрывом — счет был 6:2.
После одного из голов между спортсменами возникла стычка, которая закончилась дракой. Сообщается, что потасовка могла случиться из-за грубой игры одной из сторон. Видео в своей группе ВКонтакте опубликовала Федерация регбола Калининградской области, но позже его удалили.
Соревнование продолжилось, как только участники потасовки успокоились. Красноярские регболисты заняли первое место, спортсмены из Чувашии — второе, а замкнули тройку новосибирцы.
Регбол — это спортивная командная игра с элементами борьбы, баскетбола и регби. Играют в нее на баскетбольном поле. Цель игры — поразить мячом кольцо команды противника. В отличие от баскетбола, отсутствуют такие понятия как дриблинг и штрафные броски.