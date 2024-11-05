Массовую драку устроили красноярские регболисты с соперниками из Чувашии

После одного из голов между спортсменами возникла стычка, которая закончилась дракой. Сообщается, что потасовка могла случиться из-за грубой игры одной из сторон. Видео в своей группе ВКонтакте опубликовала Федерация регбола Калининградской области, но позже его удалили.