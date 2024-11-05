Мэрия Красноярска потратит 19 миллионов рублей на районные елки

Posted 5 ноября, 04:30
Published 5 ноября, 04:30
Modified 5 ноября, 09:48
Updated 5 ноября, 09:48
Заказчиком выступает администрация Красноярска. Начальная стоимость контракта — 19 миллионов рублей.
Как указано в документах, в Красноярске на Новый год установят 7 районных елок. Они появятся по следующим адресам:
Победителю аукциона предстоит установить праздничные деревья, украсить их иллюминацией и новогодними шарами, обслуживать елки и демонтировать их.
Планируется, что новогодние елки во всех районах Красноярска установят к 16 декабря. Обслуживать их будут до 14 января 2025 года. Демонтировать праздничные деревья планируют до 28 января.