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Posted 5 ноября, 04:30

Published 5 ноября, 04:30

Modified 5 ноября, 09:48

Updated 5 ноября, 09:48

Мэрия Красноярска потратит 19 миллионов рублей на районные елки

Мэрия Красноярска потратит 19 миллионов рублей на районные елки

5 ноября 2024, 04:30
Фото: Мэрия Красноярска.
В Красноярске ищут подрядчика для установки новогодних елок во всех районах города. Соответствующий лот появился на госзакупках.

Заказчиком выступает администрация Красноярска. Начальная стоимость контракта — 19 миллионов рублей.

Как указано в документах, в Красноярске на Новый год установят 7 районных елок. Они появятся по следующим адресам:

  • Центральный район — сквер имени Чернышевского;
  • Кировский район — сквер Энтузиастов;
  • Железнодорожный район — парк имени Гагарина;
  • Октябрьский район — сквер «Серебряный»;
  • Свердловский район — площадь имени Свердлова;
  • Кировский район — сквер «Каменный городок»
  • Ленинский район — ДК 1 Мая.

Победителю аукциона предстоит установить праздничные деревья, украсить их иллюминацией и новогодними шарами, обслуживать елки и демонтировать их.

Планируется, что новогодние елки во всех районах Красноярска установят к 16 декабря. Обслуживать их будут до 14 января 2025 года. Демонтировать праздничные деревья планируют до 28 января.

  • Тут мы писали о том, что в Красноярске на новогоднюю иллюминацию потратят 55 миллионов рублей.
  • До этого мы рассказывали, что в Красноярске к Новому году установят 16 елок. Праздничные деревья появятся во всех районах города.
  • В этом году все новогодние мероприятия и локации в Красноярске оформят в стиле произведений композитора Петра Чайковского.
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