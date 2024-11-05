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Posted 5 ноября, 01:21

Published 5 ноября, 01:21

Modified 5 ноября, 01:21

Updated 5 ноября, 01:21

Для красноярцев началась короткая рабочая неделя

Началась четырехдневная рабочая неделя. Вот как будем работать и отдыхать

5 ноября 2024, 01:21
Фото: 1MI.

Для красноярцев началась короткая рабочая неделя

Сегодня, 5 ноября, для жителей Красноярского края и остальных жителей России стартует короткая рабочая неделя. Она продлится 4 дня — с 5 по 8 ноября.

Понедельник, 4 ноября, был выходным днем из-за празднования Дня народного единства. Всего красноярцы и другие россияне отдыхали два дня, так как 2 ноября было рабочим из-за переноса выходного на 30 апреля 2024 года.

Следующие длинные выходные наступят в России по случаю празднования Нового года. Каникулы продлятся с 29 декабря до 8 января 2025 включительно.

После этого красноярцев и россиян ждет короткая рабочая неделя. Она будет состоять из 2 дней — с 9 по 10 января.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярский край#Россия#Выходные#Новый год#Ноябрь#Рабочая неделя
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