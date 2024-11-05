Началась четырехдневная рабочая неделя. Вот как будем работать и отдыхать

Posted 5 ноября, 01:21
Published 5 ноября, 01:21
Modified 5 ноября, 01:21
Updated 5 ноября, 01:21
Понедельник, 4 ноября, был выходным днем из-за празднования Дня народного единства. Всего красноярцы и другие россияне отдыхали два дня, так как 2 ноября было рабочим из-за переноса выходного на 30 апреля 2024 года.
Следующие длинные выходные наступят в России по случаю празднования Нового года. Каникулы продлятся с 29 декабря до 8 января 2025 включительно.
После этого красноярцев и россиян ждет короткая рабочая неделя. Она будет состоять из 2 дней — с 9 по 10 января.