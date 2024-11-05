Новый детский сад в Октябрьском районе появится в 2026 году

В настоящее время на объекте выполнены все изыскания, получены технические условия, положительное заключение государственной экспертизы по проектно-сметной документации и разрешение на строительство. На строительной площадке уже закончены подготовительные работы по разработке котлована и уже в ближайшее время начнутся строительные работы.