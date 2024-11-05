Новый детский сад в Октябрьском районе появится в 2026 году

Posted 5 ноября, 11:12
Published 5 ноября, 11:12
Modified 5 ноября, 11:14
Updated 5 ноября, 11:14
Детский сад будет построен в рамках договора концессии. Это первый в истории города подобный договор частно-государственного партнерства на возведение объекта социальной инфраструктуры.
Застройщик ООО «Стройтехнология» (входит в группу компаний «Стройинновация») планирует сдать дошкольное учреждение уже через 2 года. Садик будет расположен в границах проспекта Свободный, улицы Лесопарковой и переулка Уютного, где проект жилого комплекса реализуется по инициативе правообладателя в рамках комплексного развития территории (КРТ).
Концессионное соглашение с администрацией Красноярска Застройщик заключил осенью 2023 года. Проект одобрил Инвестиционный совет при Главе города. Когда объект будет готов, его передадут муниципалитету.
«Каждый действующий проект комплексного развития в Красноярске предполагает социальную нагрузку для инвестора. Это важное условие, которое позволяет возложить на застройщиков обязанность участвовать в обеспечении жителей необходимыми инфраструктурными объектами, в решении важных социальных задач в интересах красноярцев.», — рассказал и. о. заместителя главы города–руководителя департамента градостроительства Сергей Шикунов.
В настоящее время на объекте выполнены все изыскания, получены технические условия, положительное заключение государственной экспертизы по проектно-сметной документации и разрешение на строительство. На строительной площадке уже закончены подготовительные работы по разработке котлована и уже в ближайшее время начнутся строительные работы.
Марина Новичкова, заместитель директора ООО «Стройтехнология», отметила:
«Здание детского сада будет построено в соответствии со всеми нормами и требованиями качества и безопасности по типовому проекту, однако, при этом нами был разработан оригинальный архитектурный облик, чтобы гармонично вписать дошкольное учреждение в концепцию ЖК „Универс“, где детский сад был запланирован ещё на этапе проектирования планировки территории.
Фасад здания будет украшен голубой, белой, серой, жёлтой и красной плиткой, что будет соответствовать стилистике кварталов жилого комплекса — стихиям Земли, Воздуха, Огня, Металла и Воды. Это решение получило единогласную поддержку комиссии по архитектурно-градостроительному облику».