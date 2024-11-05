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Posted 5 ноября, 02:06

Published 5 ноября, 02:06

Modified 5 ноября, 02:06

Updated 5 ноября, 02:06

«Опрометчиво было выезжать за час»: Красноярск сковали утренние пробки

«Опрометчиво было выезжать за час»: Красноярск сковали утренние пробки

5 ноября 2024, 02:06
Фото: prmira.ru.
Во вторник утром, 5 ноября, в разных частях Красноярска образовались серьезные пробки.

Судя по 2gis, в первый рабочий день заторы наблюдаются практически во всех районах Красноярска.

На левом берегу серьезные пробки на проспекте Металлургов, Партизана Железняка, Молокова, Воронова, Водопьянова, Шахтеров, Алексеева, Копылова, Годенко, Тотмина и Высотной. Кроме того, огромная пробка образовалась на Коммунальном мосту в сторону центра.

«Поезжайте все домой спать, выходной сегодня»
«Чего тупим?
„А что все стоит?“
„Вышел утром, сел в машину, вылез, пошел пешком…“
„Опрометчиво было выезжать за час, нужно было за полтора“
„Пропустите, пожалуйста, препод в угол ставит за опоздание“
Фото: 2gis.ru

На правом берегу пробки собрались на Семафорной, 60 лет Октября, Красрабе, Свердловской, Матросова, Мичурина.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Дороги#Пробки
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