«Опрометчиво было выезжать за час»: Красноярск сковали утренние пробки

На левом берегу серьезные пробки на проспекте Металлургов, Партизана Железняка, Молокова, Воронова, Водопьянова, Шахтеров, Алексеева, Копылова, Годенко, Тотмина и Высотной. Кроме того, огромная пробка образовалась на Коммунальном мосту в сторону центра.