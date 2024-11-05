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Posted 5 ноября, 05:13

Published 5 ноября, 05:13

Modified 5 ноября, 05:20

Updated 5 ноября, 05:20

В Красноярске иномарка протаранила букмекерскую контору

В Красноярске иномарка протаранила букмекерскую контору

5 ноября 2024, 05:13
Фото: t.me/kras_mash.
В Красноярске легковушка влетела в здание букмекерской конторы в районе ГорДК.

Как рассказали «Проспекту Мира» в Госавтоинспекции, все произошло накануне вечером, 4 ноября, в районе улицы Высотной, 2ч.

«21-летний водитель Ford Focus ехал со стороны Киренского в направлении Тотмина. В какой-то момент он столкнулся с автомобилем Honda Fit под управлением 30-летнего водителя».

После этого Honda влетела в фасад здания букмекерской конторы. В ГАИ добавили, что в результате ДТП никто не пострадал.

Видео: ЧП Красноярск.

Корреспондент «Проспекта Мира» обратился к представителям букмекерской конторы на Высотной и попросил прокомментировать случившееся. Вот что нам ответили:

«Я ничего не знаю. Это не у нас произошло».
Видео: t.me/kras_mash.
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