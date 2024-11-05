В Красноярске иномарка протаранила букмекерскую контору

Posted 5 ноября, 05:13
Published 5 ноября, 05:13
Modified 5 ноября, 05:20
Updated 5 ноября, 05:20
Как рассказали «Проспекту Мира» в Госавтоинспекции, все произошло накануне вечером, 4 ноября, в районе улицы Высотной, 2ч.
«21-летний водитель Ford Focus ехал со стороны Киренского в направлении Тотмина. В какой-то момент он столкнулся с автомобилем Honda Fit под управлением 30-летнего водителя».
После этого Honda влетела в фасад здания букмекерской конторы. В ГАИ добавили, что в результате ДТП никто не пострадал.
Корреспондент «Проспекта Мира» обратился к представителям букмекерской конторы на Высотной и попросил прокомментировать случившееся. Вот что нам ответили:
«Я ничего не знаю. Это не у нас произошло».