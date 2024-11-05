В Красноярске на полтора месяца перекрыли переулок Телевизорный

Posted 5 ноября, 06:24
Published 5 ноября, 06:24
Modified 5 ноября, 06:26
Updated 5 ноября, 06:26
Ограничения связаны с ремонтом теплосетей после аварии. Для ремонта перекрыли участок от переулка Телевизорный, 9 до Телевизорного, 3/5. Еще на участке в районе переулка Телевизорный, 9 стр. 1 сузили дорогу.
Из-за перекрытий соседние участки оказались загружены. Утром 5 ноября там были серьезные пробки, к обеду ситуация улучшилась.
Для объезда организовали двухстороннее движение по переулку — от пересечения с проездом в районе Телевизорного, 4 до пересечения с улицей Высотная.
Одностороннее движение организовали на проезде от улицы Телевизорная, 1 стр. 62 до пересечения с Телевизорным, 4.
Временные дорожные знаки «Движение запрещено» установили на двух участках Телевизорного: от Телевизорного, 3/5 до пересечения с Высотной и от Телевизорной до Телевизорного, 9. Там же запретили остановку и парковку транспорта.