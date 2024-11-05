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Posted 5 ноября, 06:24

Published 5 ноября, 06:24

Modified 5 ноября, 06:26

Updated 5 ноября, 06:26

В Красноярске на полтора месяца перекрыли переулок Телевизорный

В Красноярске на полтора месяца перекрыли переулок Телевизорный

5 ноября 2024, 06:24
Фото: prmira.ru.
В Красноярске до 19 декабря ограничили движение в переулке Телевизорный.

Ограничения связаны с ремонтом теплосетей после аварии. Для ремонта перекрыли участок от переулка Телевизорный, 9 до Телевизорного, 3/5. Еще на участке в районе переулка Телевизорный, 9 стр. 1 сузили дорогу.

Из-за перекрытий соседние участки оказались загружены. Утром 5 ноября там были серьезные пробки, к обеду ситуация улучшилась.

Фото: yandex.com/maps

Для объезда организовали двухстороннее движение по переулку — от пересечения с проездом в районе Телевизорного, 4 до пересечения с улицей Высотная.

Одностороннее движение организовали на проезде от улицы Телевизорная, 1 стр. 62 до пересечения с Телевизорным, 4.

Временные дорожные знаки «Движение запрещено» установили на двух участках Телевизорного: от Телевизорного, 3/5 до пересечения с Высотной и от Телевизорной до Телевизорного, 9. ​Там же запретили остановку и парковку транспорта.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Перекрытия#Ремонт теплосетей#Телевизорный#Ограничения
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