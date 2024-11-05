В Красноярском крае сгорел храм. Сейчас собирают деньги на ремонт

Posted 5 ноября, 06:40
Published 5 ноября, 06:40
Modified 5 ноября, 08:54
Updated 5 ноября, 08:54
Деревянный храм Петра и Февронии в поселке Кедровый загорелся вечером 3 ноября. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.
По данным МЧС, при возгорании никто не пострадал. Причины пожара еще не установлены. Храм Петра и Февронии — единственный в поселке. Он действует с 2009 года.
Митрополит Красноярский и Ачинский Пантилеимон призвал красноярцев помочь в восстановлении сгоревшего храма. Священнослужители уже объявили сбор средств.
«Проспекту Мира» в Красноярской епархии рассказали, что во время пожара сгорела крыша, алтарная часть и несколько икон.
«На данный момент неизвестно, сколько средств нужно для восстановления храма. Необходимо устранить последствия пожара и очистить стены от копоти, чтобы понять, в каком состоянии они находятся. Поэтому ущерб еще подсчитывают».
В Красноярской епархии нам сообщили, что по распоряжению митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона во всех приходах и монастырях Красноярской епархии будет проводиться ежедневный кружечный сбор.
«Эти средства будут направлены на восстановление храма в поселке Кедровый».