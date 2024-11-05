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Posted 5 ноября, 06:40

Published 5 ноября, 06:40

Modified 5 ноября, 08:54

Updated 5 ноября, 08:54

В Красноярском крае сгорел храм. Сейчас собирают деньги на ремонт

В Красноярском крае сгорел храм. Сейчас собирают деньги на ремонт

5 ноября 2024, 06:40
Фото: kerpc.ru.
Красноярцев просят помочь в восстановлении единственного храма в поселке Кедровый. Здание пострадало во время пожара.

Деревянный храм Петра и Февронии в поселке Кедровый загорелся вечером 3 ноября. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

По данным МЧС, при возгорании никто не пострадал. Причины пожара еще не установлены. Храм Петра и Февронии — единственный в поселке. Он действует с 2009 года.

Фото: kerpc.ru

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантилеимон призвал красноярцев помочь в восстановлении сгоревшего храма. Священнослужители уже объявили сбор средств.

«Проспекту Мира» в Красноярской епархии рассказали, что во время пожара сгорела крыша, алтарная часть и несколько икон.

«На данный момент неизвестно, сколько средств нужно для восстановления храма. Необходимо устранить последствия пожара и очистить стены от копоти, чтобы понять, в каком состоянии они находятся. Поэтому ущерб еще подсчитывают».

В Красноярской епархии нам сообщили, что по распоряжению митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона во всех приходах и монастырях Красноярской епархии будет проводиться ежедневный кружечный сбор.

«Эти средства будут направлены на восстановление храма в поселке Кедровый».
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#Никита Алексеев#Люди#Общество#Происшествия#Пожар#Красноярский край#Храм#Кедровый#Епархия
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