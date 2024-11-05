В управлении губернатора Красноярского края назначили нового начальника референтуры

Posted 5 ноября, 03:53
Published 5 ноября, 03:53
Modified 5 ноября, 03:53
Updated 5 ноября, 03:53
Соответствующий указ появился на сайте краевого правительства. Сообщается, что с Сергеем Вахрушиным заключили контракт на 5 лет.
На этом посту Вахрушин сменил Эрика Пырха, уволенного 2 ноября.
До этого Сергей Вахрушин работал в СМИ и в пресс-службе краевого заксобрания. Управление референтуры губернатора Красноярского края появилось в 2019 году.
Ведомство занимается подготовкой текстов для отчетов, докладов, интервью, публичных выступлений губернатора края и т. д.