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Posted 5 ноября, 03:53

Published 5 ноября, 03:53

Modified 5 ноября, 03:53

Updated 5 ноября, 03:53

В управлении губернатора Красноярского края назначили нового начальника референтуры

В управлении губернатора Красноярского края назначили нового начальника референтуры

5 ноября 2024, 03:53
У управления референтуры губернатора Красноярского края появился новый руководитель. На эту должность назначили Сергея Вахрушина.

Соответствующий указ появился на сайте краевого правительства. Сообщается, что с Сергеем Вахрушиным заключили контракт на 5 лет.

На этом посту Вахрушин сменил Эрика Пырха, уволенного 2 ноября.

До этого Сергей Вахрушин работал в СМИ и в пресс-службе краевого заксобрания. Управление референтуры губернатора Красноярского края появилось в 2019 году.

Ведомство занимается подготовкой текстов для отчетов, докладов, интервью, публичных выступлений губернатора края и т. д.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Губернатор#Красноярский край#Заксобрание#ЗС#Управление#Назначение
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