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Posted 6 ноября, 05:31

Published 6 ноября, 05:31

Modified 6 ноября, 08:05

Updated 6 ноября, 08:05

Экс-министру соцполитики края грозит реальный срок за аферу с подарками для ветеранов

Экс-министру соцполитики края грозит реальный срок за аферу с подарками для ветеранов

6 ноября 2024, 05:31
Фото: Министерство социальной политики края.
Экс-министру социальной политики Красноярского края Галине Пашиновой могут ужесточить приговор по делу о хищении денег при покупке подарков для ветеранов. Прокуратура просит заменить бывшей чиновнице условное наказание на реальный срок.

Краевая прокуратура обжалует приговор экс-министру соцполитики Красноярского края Галине Пашиновой и другим фигурантам по уголовному делу о хищении денег при покупке подарков для ветеранов.

В октябре этого года бывшему министру социальной политики края Галине Пашиновой дали 3 года и 10 месяцев условно за превышение должностных полномочий. Первого заместителя Пашиновой Наталью Колягину и еще троих предпринимателей приговорили к условному сроку.

После вынесения приговора подсудимые не признали своей вины в преступлении, а Пашинова заявила о намерении обжаловать приговор.

«Мы считаем, что всем фигурантам уголовного дела необходимо было назначить реальное лишение свободы. В своей речи гособвинитель настаивал на жестком и справедливом наказании. А суд освободил их от наказания, дав им условные сроки. Мы считаем, что судья дала слишком мягкие приговоры.
В зависимости от степени вины мы просим для фигурантов от 2,5 до 4 лет лишения свободы исправительной колонии общего режима», — рассказали «Проспекту Мира» в прокуратуре.

В ведомстве пояснили, что суд в течение месяца должен назначить заседание. Максимальный срок рассмотрения апелляции — 6 месяцев.

Уголовное дело в отношении Пашиновой завели в 2019 году. В 2020 году дело передали в Центральный районный суд и рассматривали 4 года.

По версии следователей, с 2017 по 2018 год Наталья Колягина — первый заместитель Галины Пашиновой — вместе с тремя сотрудниками коммерческой организации заключила с представителями компаний и индивидуальным предпринимателем 45 госконтрактов на поставку электрочайников, мультиварок, тонометров, блендеров и другой техники более чем на 4,3 миллиона рублей.

Деньги выделили на подарки для ветеранов Великой Отечественной войны. Злоумышленники приобрели для ветеранов более дешевые аналоги на общую сумму в 1,2 миллиона рублей, а оставшиеся средства присвоили себе.

Пашинова, зная, что контракты не исполнены, подписала документы для перевода денег коммерческим компаниям. В ходе расследования представители коммерческих организаций возместили ущерб в размере 2,3 миллиона рублей.

#Никита Алексеев#Люди#Общество#Красноярский край#Прокуратура#Уголовное дело
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