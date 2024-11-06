Экс-министру соцполитики края грозит реальный срок за аферу с подарками для ветеранов

Posted 6 ноября, 05:31
Published 6 ноября, 05:31
Modified 6 ноября, 08:05
Updated 6 ноября, 08:05
Краевая прокуратура обжалует приговор экс-министру соцполитики Красноярского края Галине Пашиновой и другим фигурантам по уголовному делу о хищении денег при покупке подарков для ветеранов.
В октябре этого года бывшему министру социальной политики края Галине Пашиновой дали 3 года и 10 месяцев условно за превышение должностных полномочий. Первого заместителя Пашиновой Наталью Колягину и еще троих предпринимателей приговорили к условному сроку.
После вынесения приговора подсудимые не признали своей вины в преступлении, а Пашинова заявила о намерении обжаловать приговор.
«Мы считаем, что всем фигурантам уголовного дела необходимо было назначить реальное лишение свободы. В своей речи гособвинитель настаивал на жестком и справедливом наказании. А суд освободил их от наказания, дав им условные сроки. Мы считаем, что судья дала слишком мягкие приговоры.
В зависимости от степени вины мы просим для фигурантов от 2,5 до 4 лет лишения свободы исправительной колонии общего режима», — рассказали «Проспекту Мира» в прокуратуре.
В ведомстве пояснили, что суд в течение месяца должен назначить заседание. Максимальный срок рассмотрения апелляции — 6 месяцев.
Уголовное дело в отношении Пашиновой завели в 2019 году. В 2020 году дело передали в Центральный районный суд и рассматривали 4 года.
По версии следователей, с 2017 по 2018 год Наталья Колягина — первый заместитель Галины Пашиновой — вместе с тремя сотрудниками коммерческой организации заключила с представителями компаний и индивидуальным предпринимателем 45 госконтрактов на поставку электрочайников, мультиварок, тонометров, блендеров и другой техники более чем на 4,3 миллиона рублей.
Деньги выделили на подарки для ветеранов Великой Отечественной войны. Злоумышленники приобрели для ветеранов более дешевые аналоги на общую сумму в 1,2 миллиона рублей, а оставшиеся средства присвоили себе.
Пашинова, зная, что контракты не исполнены, подписала документы для перевода денег коммерческим компаниям. В ходе расследования представители коммерческих организаций возместили ущерб в размере 2,3 миллиона рублей.