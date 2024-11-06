«Это обдираловка нищих»: красноярцы возмущены повышением цены за проезд по соцкарте

Отметим, что краевое правительство предупреждало людей об увеличении стоимости, но ни про какое увеличение выплат на официальном сайте нет ни слова. Только про то, что это вынужденная мера, потому что «стоимость проезда за 14 лет практически не менялась», хотя тарифы росли и не раз.