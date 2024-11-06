«Это обдираловка нищих»: красноярцы возмущены повышением цены за проезд по соцкарте

Posted 6 ноября, 08:20
Published 6 ноября, 08:20
Modified 6 ноября, 08:22
Updated 6 ноября, 08:22
В редакцию «ПМ» обратилось две красноярки. Одна из них — Ольга. Женщине 58 лет, уже три года она пользуется социальной картой. Ездит на общественном транспорте часто — в поликлинику, магазины и театр.
Расходы всегда возмещала соцзащита — каждый месяц пенсионерке выделяли 207 рублей на оплату 36 поездок (это базовое количество, меньшее количество поездок оплатить нельзя). Но все изменилось в октябре.
«Увеличили проезд почти до 500 рублей, но соцзащита платит также, как и раньше 207 рублей, потому что в бюджете края на год сумма заложена меньше. А с нового года могут тоже не заложить большую сумму на проезд пенсионерам и я буду получать 207, но из своей пенсии, которая мизерная и не повысится совсем, еще буду выкладывать почти 300 рублей на проезд в месяц. Эта не льгота тогда, а наоборот — обдираловка нищих. Придется ползать пешком», — возмущается женщина.
Отметим, что краевое правительство предупреждало людей об увеличении стоимости, но ни про какое увеличение выплат на официальном сайте нет ни слова. Только про то, что это вынужденная мера, потому что «стоимость проезда за 14 лет практически не менялась», хотя тарифы росли и не раз.
Сейчас одна поездка на любом виде общественного транспорта обходится пенсионерам почти в 6 рублей и увеличится больше чем в два раза — почти до 14. Но в правительстве края в качестве сравнения решили привести другой пример.
«Это более чем в 2 раза ниже действующих тарифов на проезд, поэтому социальная карта сохраняет свою значимость как важная и востребованная мера поддержки льготных категорий пассажиров», — пишут там.
Возмещать недополученные доходы перевозчикам за льготников, как и прежде, будет краевое правительство. Каждый год из бюджета на это выделяют 2 млрд рублей. Минтрансу также наказали, чтобы тот нашел другие более удобные способы пополнения карт — сейчас это можно сделать только в отделениях «Почты России».
«Цены выросли на все, а стоимость льготы не поменялась. Почему тогда они везде кричат, что наши пенсионеры пользуются правом бесплатного проезда? По факту нет никаких прав у пенсионеров и ничего бесплатного для них нет. 200 рублей — это разве компенсация при наших ценах? Это смешно. Это не компенсация, это подачка, милостыня», — говорит пенсионерка.
В минсоцполитики «ПМ» заявили, что 207 рублей, которые выделяют пенсионерам, это не компенсация за проезд, а «ежемесячная денежная выплата» льготникам. Тратить они ее могут на любые цели, но чаще всего именно этой суммой они пополняли социальную карту — все потому, что она совпадала со стоимостью базовых поездок.
Там добавили, что индексация выплаты происходит в начале каждого календарного года. В краевом минфине рассказали, насколько может увеличиться сумма.
«Индексация всех публичных нормативных обязательств (в том числе ЕДВ) заложено в проект бюджета 2025–2027 гг. в размере 5%. Проект бюджета только внесен в законодательное собрание, примут его только в декабре, тогда и министерство соцполитики озвучит точную сумму, насколько увеличится выплата», — пояснили в ведомстве.
По расчетам, «ежемесячная денежная выплата» в начале следующего года увеличится всего на 10 рублей — до 217.
Пенсионерам же, (в крае 285 тысяч человек пользуются социальными картами) похоже, теперь придется добавлять свои двести с лишним рублей, чтобы оплатить базовое количество поездок и пользоваться общественным транспортом со скидкой. Пока никаких других предложений от краевого правительства и минсоцполитики не поступало.
В мае в Красноярске подняли стоимость проезда в общественном транспорте. Билет в автобусе стоит 44 рубля вместо 36 рублей, в электробусе, трамвае и троллейбусе — 40 рублей вместо 32 рублей. Перевозчики и власти объяснили это ростом затрат на обслуживание транспорта.
Недавно красноярка написала гневный пост про 50-й автобус. В салоне было грязно, а кондуктор ел беляш.