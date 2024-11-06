Posted 6 ноября, 11:16
Published 6 ноября, 11:16
Modified 6 ноября, 11:27
Updated 6 ноября, 11:27
Для анализа бизнесов депутатов мы брали лишь информацию, доступную в открытых источниках и не учитывали предприятия, записанные на жен и детей народных избранников. Все данные получены из базы сервиса проверки контрагентов «СПАРК-Интерфакс».
Депутат от Канска Юрий Адаменко в 90-х работал гаишником и оперуполномоченным, но вскоре ушел в «коммерческие структуры». Работал на руководящих должностях в канском водоканале и теплосетях, комбинате хлебопродуктов. Сейчас, помимо депутатской деятельности, трудится замдиректора в ООО «Колос» — по ОКВЭД занимается хранением зерна и производством муки.
Однако доли в «Колосе» у Юрия Адаменко нет. Зато он владеет 51% довольно загадочного учреждения под названием культурно-творческое объединение «Магистраль плюс».
Эта компания, несмотря на название, не имеет отношения ни к культуре, ни к творчеству. Это управляющая компания из Иланского, которая обслуживает 21 дом. Выгоды УК не приносит: судя по открытым источникам, Адаменко потерял на ней 3 миллиона рублей в 2023 году. Доля депутата Адаменко в активах управляющей компании составляет 549 миллионов.
Депутат Александр Бойков занимался лесом, работал в краевой администрации, руководил табачной фабрикой в Канске. Однако главный актив Бойченко — агрофирма «Учумская».
Сейчас Бойченко владеет агрофирмой единолично, ему принадлежат 100% акций. Компания занимается выращиванием зерновых, зернобобовых, масличных культур и картофеля.
В 2023 году Александр Бойченко заработал на агрофирме 58 миллионов рублей. Активы «Учумской» составляют 1 миллиард 160 миллионов рублей. Компания помогла депутату попасть в топ-100 самых богатых бизнесменов края по версии «Проспекта Мира», он занял в нашем рейтинге 94 место.
Кроме того, через «Учумскую» Бойченко принадлежит убыточная фирма «Гранит». По ОКВЭД, компания занимается смешанным сельским хозяйством. Активы компании отрицательные: минус 1 миллион 200 тысяч. Прибыль компания тоже не принесла, убыток составил 815 тысяч рублей.
Депутат Владимир Вахтель в 2004–2007 годах работал директором «Алпи-Звездный» в ТЦ на Говорова. Потом был заместителем генерального директора охранной фирмы «Атолл» — до 2014 года. Согласно справке парламента, с 2009 года и по сегодняшний день Владимир Вахтель занимает должность гендиректора охранной фирмы «Тигр».
Однако у депутата есть и бизнес, правда, непонятно какой. Владимиру Вахтелю принадлежит 25% в компании «Инкомсиб», основанной его отцом Генрихом. Сейчас фирма поделена между депутатом и его братьями Артемом и Александром.
Все 22 года со дня основания компания ни разу не раскрывала бухгалтерскую отчетность. Все, что известно о компании — по ОКВЭД она занимается строительством и имеет уставной капитал в 10 тысяч рублей.
Депутат Сергей Горбунов в 90-е работал плотником-бетонщиком, потом снабженцем, пока в 2033 году не стал коммерческим директором футбольного клуба «Тотем», а чрез три года и его президентом.
Собственно, именно «Тотем» является основным активом депутата, ему принадлежат 49% клуба. Однако прибыли футбольный клуб не приносит — убытки за прошлый год составили 3 миллиона 650 тысяч. Активы клуба тоже оцениваются в отрицательную сумму, что может говорить о долгах: минус почти 4 миллиона.
Кроме того, Горбунову принадлежит 11% в другом убыточном предприятии — «Сосны Девелопмент». Компания достаточно странная. Судя по финансовой отчетности, с момента основания в 2016 году она только копит долги. Доля Горбунова в 2023 году принесла ему убытки в 3 миллиона 598 тысяч.
Депутат Захар Енджиевский — один из богатейших строителей Красноярска, он входит в число самых богатых бизнесменов края, в рейтинге «Проспекта Мира» депутат занял 59 место.
49-летний Захар Енджиевский родился в Красноярске и окончил строительную академию по специальности инженера-строителя. В 2018 году его избрали депутатом горсовета Красноярска, а уже в 2021 году бизнесмен получил место в заксобрании.
Основным активом Енджиевского является компания «СтройТехМонтаж», которая занималась застройкой ЖК «Кедр», «Маэстро» и «Олимп» в Красноярске, строит школы и спортзалы в городе. Еще холдинг зашел на территорию Свердловского района Луганской области — там компания Енджиевского занимается восстановлением зданий.
Совокупно бизнесы Захара Енджиевского заработали 3,8 миллиарда рублей в 2023 году и принесли депутату 119 миллионов чистой прибыли.
Депутат Максим Золотухин с 2001 года работает в торговом центре «Квант», с 2008 года — гендиректор этой компании. Кроме того, Золотухину принадлежит телеканал «ТВ Центр Красноярск».
В непосредственно торговом комплексе «Квант» Золотухину принадлежит 16,67%, однако прибыли ТК не приносит — в 2023 году доля в компании принесла депутату убыток в 10,4 миллиона рублей.
Зато прибыль депутату Золотухину принесла доля в 16,66% в фирме «Деловой партнер» — 8 миллионов 571 тысячу рублей. Это семейная бухгалтерская фирма Золотухиных, доли в нем имеют четыре сестры и брат депутата.
Депутат Денис Терехов в 1994 года работает в СМИ. Сперва корреспондентом и ведущим на норильском телевидении, потом редактором газеты «День» и еженедельника «Номер один». В 2033-2006 году был пресс-секретарем политической партии «Союз правых».
В 2005 году Терехов основал рекламное агентство SNMG, а в 2008 — агентство «Социальные сети». Это и есть основные активы депутата на сегодня.
В 2023 году выручка «Социальных сетей» составила более 106 миллионов рублей, однако «чистыми» депутат заработал на агентстве только 702 тысячи рублей. Что касается SNMG, то прошлый год агентство закончило с убытком в 1 миллион 456 тысяч рублей.