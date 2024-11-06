Футбольные клубы и агрохолдинги: рассказываем о бизнесах депутатов заксобрания края

Эта компания, несмотря на название, не имеет отношения ни к культуре, ни к творчеству. Это управляющая компания из Иланского, которая обслуживает 21 дом. Выгоды УК не приносит: судя по открытым источникам, Адаменко потерял на ней 3 миллиона рублей в 2023 году. Доля депутата Адаменко в активах управляющей компании составляет 549 миллионов.