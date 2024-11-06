Кежемские биатлонисты и хоккеисты получили новое оборудование при поддержке БоГЭС

Хоккейный клуб «Энергия» сотрудничает с Богучанской ГЭС на протяжении уже многих лет. За это время клуб при поддержке энергетиков оборудовал современный крытый каток и вспомогательные помещения, оснащенные передовым оборудованием. В последние три года БоГЭС установила хоккеистам освещение катка, купила активную сушилку для коньков, силовую станцию для тренировок, акустическую систему для проведения соревнований и массовых мероприятий, электронное табло для размещения оперативной информации по ходу матча. В этом году клуб приобрел и разместил на торцах катка два информационных баннера, а для командных выездов на соревнования — удобные и вместительные сумки для экипировки.