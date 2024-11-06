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Posted 6 ноября, 05:19

Published 6 ноября, 05:19

Modified 6 ноября, 05:21

Updated 6 ноября, 05:21

Кежемские биатлонисты и хоккеисты получили новое оборудование при поддержке БоГЭС

Кежемские биатлонисты и хоккеисты получили новое оборудование при поддержке БоГЭС

6 ноября 2024, 05:19
Фото: БоГЭС.
Богучанская ГЭС помогла спортсменам из Кежемского района приобрести новое оборудование. Биатлонисты получили новые винтовки и лыжероллеры, а хоккеисты — станции для силовых тренировок и оборудование для катка.

В компании отметили, что спорт пользуется большой популярностью в Кежемском районе, а инвентарь секций требует постоянного обновления. Сейчас в спортивной школе занимаются более 410 спортсменов, в школе по биатлону около 150, а в хоккейном клубе «Энергия» — более 60.

Спортивная школа по биатлону в 2019 году при поддержке Богучанской ГЭС приобрела пневматические винтовки и оборудовала комплекс для стрелковой подготовки: крытый стенд с автоматическими мишенями и помост для стрельбы из положения лежа и стоя. В 2024 году школе помогли приобрести инвентарь для физической подготовки спортсменов — различные мячи и лыжероллеры, а также специальный тренажер, который могут использовать лыжники, гребцы и пловцы. Кроме того, спортсмены смогут тренироваться в любую погоду, благодаря новым коврикам, маскам со сменными фильтрами и накатке.

«С качественным и современным инвентарем тренировочный процесс будет более интересным и эффективным, а значит ребята добьются высоких результатов, выйдут на новый уровень соревнований. Благодарим коллектив АО „Богучанская ГЭС“ за оказанную помощь в развитии биатлона», — отметила директор спортивной школы по биатлону Зоя Моисеева.

Хоккейный клуб «Энергия» сотрудничает с Богучанской ГЭС на протяжении уже многих лет. За это время клуб при поддержке энергетиков оборудовал современный крытый каток и вспомогательные помещения, оснащенные передовым оборудованием. В последние три года БоГЭС установила хоккеистам освещение катка, купила активную сушилку для коньков, силовую станцию для тренировок, акустическую систему для проведения соревнований и массовых мероприятий, электронное табло для размещения оперативной информации по ходу матча. В этом году клуб приобрел и разместил на торцах катка два информационных баннера, а для командных выездов на соревнования — удобные и вместительные сумки для экипировки.

Финансирование спорта осуществляется по программе благотворительной и спонсорской деятельности Богучанской ГЭС. Помощь формируется на основе обращений граждан, общественных организаций, муниципальных учреждений и органов власти города Кодинска и Кежемского района Красноярского края. Партнерами Богучанской ГЭС в реализации программы за прошедшие годы стали администрации Кежемского района и города Кодинска, учреждения дошкольного и дополнительного образования, учреждения здравоохранения и культуры, некоммерческие организации и благотворительные фонды. Расходы по Программе благотворительной и спонсорской деятельности АО «Богучанская ГЭС» на 2024 год составили 9,74 млн рублей.

#Общество#Спорт#Благотворительность#Хоккей#Богучанская ГЭС#Биатлон
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