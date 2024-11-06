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Posted 6 ноября, 04:16

Published 6 ноября, 04:16

Modified 6 ноября, 04:18

Updated 6 ноября, 04:18

Красноярск задыхается под «черным небом». Где дышится хуже всего?

Красноярск задыхается под «черным небом». Где дышится хуже всего?

6 ноября 2024, 04:16
Фото: prmira.ru.
В Красноярске режим НМУ, который отменили еще накануне, кажется, никуда не уходил. Из разных районов города люди жалуются на дымку и невозможность дышать. Где ситуация хуже всего?

Режим «черного неба» ввели в Красноярске еще в субботу, 2 ноября, сняли его в 00:00 4 ноября. Но дышать от этого легче не стало.

Обстановка в Железнодорожном районе, вид из бизнес-центра «Баланс»Обстановка в Железнодорожном районе, вид из бизнес-центра «Баланс»
Обстановка в Железнодорожном районе, вид из бизнес-центра «Баланс». Фото: Борус.Люди

Вот такая атмосфера на ул. Маерчака. Красноярцы сняли вид из бизнес-центра «Баланс» в сторону Солонцов.

Вид с Николаевской сопкиВид с Николаевской сопки
Вид с Николаевской сопки. Фото: Борус.Люди

А это вид с Николаевской сопки, откуда вообще-то должно быть видно весь город.

Вид из СолонцовВид из Солонцов
Вид из Солонцов. Фото: Максим/Борус.Люди

А это вид на город из Солонцов.

Обстановка в Ленинском районеОбстановка в Ленинском районе
Обстановка в Ленинском районе. Фото: Татьяна/Борус.Люди

Ленинский район, улица Борисевича. Также красноярцы жалуются, что нечем дышать в Покровке.

Фото: nebo.live

Судя по сервису nebo.live, хуже всего красноярцам дышится на улице Калинина и Елены Стасовой — датчик горит красным и в Емельяново. Легче всего дышать жителям Свердловского района.

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#Елисей Савлюк#Город#Люди#Общество#Экология#Красноярск#Красноярский край#Воздух#НМУ#Черное небо#Nebo.live#Загрязнение воздуха#Смог#Дымка
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