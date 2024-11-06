Красноярск задыхается под «черным небом». Где дышится хуже всего?

В Красноярске режим НМУ, который отменили еще накануне, кажется, никуда не уходил. Из разных районов города люди жалуются на дымку и невозможность дышать. Где ситуация хуже всего?

Режим «черного неба» ввели в Красноярске еще в субботу, 2 ноября, сняли его в 00:00 4 ноября. Но дышать от этого легче не стало. Обстановка в Железнодорожном районе, вид из бизнес-центра «Баланс» . Фото: Борус.Люди Вот такая атмосфера на ул. Маерчака. Красноярцы сняли вид из бизнес-центра «Баланс» в сторону Солонцов. Вид с Николаевской сопки . Фото: Борус.Люди А это вид с Николаевской сопки, откуда вообще-то должно быть видно весь город. Вид из Солонцов . Фото: Максим/Борус.Люди А это вид на город из Солонцов. Обстановка в Ленинском районе . Фото: Татьяна/Борус.Люди Ленинский район, улица Борисевича. Также красноярцы жалуются, что нечем дышать в Покровке. Фото: nebo.live Судя по сервису nebo.live, хуже всего красноярцам дышится на улице Калинина и Елены Стасовой — датчик горит красным и в Емельяново. Легче всего дышать жителям Свердловского района. Читайте также: «Онкологией воняет»: красноярцы жалуются на смог и неприятный запах в городе Ученые изучили снег во время черного неба. Что они нашли? И кто загрязняет воздух? Журналистка разнесла интервью Котюкова. Он удивился черному небу и ушел от вопросов