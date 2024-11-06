Красноярск задыхается под «черным небом». Где дышится хуже всего?

Posted 6 ноября, 04:16
Published 6 ноября, 04:16
Modified 6 ноября, 04:18
Updated 6 ноября, 04:18
Режим «черного неба» ввели в Красноярске еще в субботу, 2 ноября, сняли его в 00:00 4 ноября. Но дышать от этого легче не стало.
Вот такая атмосфера на ул. Маерчака. Красноярцы сняли вид из бизнес-центра «Баланс» в сторону Солонцов.
А это вид с Николаевской сопки, откуда вообще-то должно быть видно весь город.
А это вид на город из Солонцов.
Ленинский район, улица Борисевича. Также красноярцы жалуются, что нечем дышать в Покровке.
Судя по сервису nebo.live, хуже всего красноярцам дышится на улице Калинина и Елены Стасовой — датчик горит красным и в Емельяново. Легче всего дышать жителям Свердловского района.