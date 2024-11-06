prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 ноября, 06:24

Published 6 ноября, 06:24

Modified 6 ноября, 08:05

Updated 6 ноября, 08:05

Красноярский архитектор побывал в Токио и рассказал, почему туда стоит съездить

Красноярский архитектор побывал в Токио и рассказал, почему туда стоит съездить

6 ноября 2024, 06:24
Фото: t.me/shatalovspeaks.
Красноярский архитектор Антон Шаталов побывал в столице Японии — Токио, и поделился своими впечатлениями от этого мегаполиса.

О поездке архитектор рассказал в своем телеграм-канале «Шаталов говорит». Он написал, что бывал во многих мегаполисах Азии, но Токио — «совершенно особенный».

«Здесь в полной гармонии сосуществуют высокие технологии, тесно вплетенные в повседневность, небоскребы и крошечные жилые дома, развитая транспортная инфраструктура и зеленые парки с вековыми деревьями».
Фото: t.me/shatalovspeaks

По словам архитектора, каждого элемента городской среды в Токио «касалась рука дизайнера».

«Всё — от архитектуры зданий и организации улиц до любой мелочи — вызывает эстетический экстаз. Будь то ограда, мощение тротуара, навигация в метро или общественный туалет».

Однако главное впечатление от Японии — это сами японцы. По словам Шаталова, они спокойные, терпеливые и «запредельно вежливые» люди, которые не устают кланяться по любому поводу.

«Они любят и чтят свою страну — отсюда и результат. Люди в сервисе с высочайшим достоинством несут свою службу — хоть регулировщик перед парковкой бизнес-центра, хоть станционный смотритель».

Немногие японцы владеют хорошим английским, однако, говорит архитектор, прийти на помощь готов каждый.

Еще архитектор отметил, что суши — не самая популярная еда в Японии. По его словам, японцы любят мясо и умеют его готовить.

«Качество недорогих тесных раменных легко определить по длине очереди на улице перед входом. На Гинзе я видел сверхпопулярное заведение на восемь посадочных мест».
Фото: t.me/shatalovspeaks

В итоге Шаталов посоветовал посетить Токио тем, кто работает или увлекается дизайном и архитектурой.

«Всем, кто занимается материальной средой, дизайном и архитектурой, я рекомендую срочно ехать в Японию и тренировать насмотренность. Это не так сложно, как может показаться».
Читайте также:
Красноярский блогер сравнил супермаркеты в Японии и РоссииКрасноярка переехала в Сербию. Сколько это стоит, какие есть плюсы и минусы?Красноярка в октябре слетала в Стамбул. Сколько это стоит и что там делать?
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Путешествия#Красноярск#Туризм#Архитектура#Дизайн#Япония#Токио
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика