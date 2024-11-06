Красноярский архитектор побывал в Токио и рассказал, почему туда стоит съездить

Posted 6 ноября, 06:24
Published 6 ноября, 06:24
Modified 6 ноября, 08:05
Updated 6 ноября, 08:05
О поездке архитектор рассказал в своем телеграм-канале «Шаталов говорит». Он написал, что бывал во многих мегаполисах Азии, но Токио — «совершенно особенный».
«Здесь в полной гармонии сосуществуют высокие технологии, тесно вплетенные в повседневность, небоскребы и крошечные жилые дома, развитая транспортная инфраструктура и зеленые парки с вековыми деревьями».
По словам архитектора, каждого элемента городской среды в Токио «касалась рука дизайнера».
«Всё — от архитектуры зданий и организации улиц до любой мелочи — вызывает эстетический экстаз. Будь то ограда, мощение тротуара, навигация в метро или общественный туалет».
Однако главное впечатление от Японии — это сами японцы. По словам Шаталова, они спокойные, терпеливые и «запредельно вежливые» люди, которые не устают кланяться по любому поводу.
«Они любят и чтят свою страну — отсюда и результат. Люди в сервисе с высочайшим достоинством несут свою службу — хоть регулировщик перед парковкой бизнес-центра, хоть станционный смотритель».
Немногие японцы владеют хорошим английским, однако, говорит архитектор, прийти на помощь готов каждый.
Еще архитектор отметил, что суши — не самая популярная еда в Японии. По его словам, японцы любят мясо и умеют его готовить.
«Качество недорогих тесных раменных легко определить по длине очереди на улице перед входом. На Гинзе я видел сверхпопулярное заведение на восемь посадочных мест».
В итоге Шаталов посоветовал посетить Токио тем, кто работает или увлекается дизайном и архитектурой.
«Всем, кто занимается материальной средой, дизайном и архитектурой, я рекомендую срочно ехать в Японию и тренировать насмотренность. Это не так сложно, как может показаться».