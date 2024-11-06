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Posted 6 ноября, 08:28

Published 6 ноября, 08:28

Modified 6 ноября, 08:31

Updated 6 ноября, 08:31

Только 28% красноярцев хватает зарплаты на основные нужды

Красноярцам не хватает зарплаты на основные нужды. Таких почти 40%

6 ноября 2024, 08:28
Фото: 1MI.

Только 28% красноярцев хватает зарплаты на основные нужды

Жители Красноярского края заявили, что им не хватает заработной платы на основные нужды. Таких 37%.

По данным Росстата, средняя зарплата россиян по итогам первой половины 2024 года составила 85 017 рублей (до вычета налогов).

Исследование провели эксперты hh.ru. Аналитики спросили красноярцев, хватает ли им заработной платы. Только 28% респондентов сказали, что им хватает зарплаты на основные нужды.

37% опрошенных признались, что их зарплаты не хватает для того, чтобы покрыть основные траты. Чаще всего такой ответ давали работники розничной торговли, рабочий персонал, представители сферы безопасности и юристы.

Как отмечают аналитики, о нехватке денег женщины говорят чаще мужчин (41% против 32%). Кроме того, на финансовые трудности чаще всего жалуются люди от 55 лет и старше (53%), а также люди 45-54 лет (44%).

Еще 35% жителей Красноярского края заявили, что заработной платы им хватает, но с трудом.

По словам авторов исследования, 65% красноярцев для оплаты нужных вещей не хватает больше 20 тысяч рублей, 23% нужно 15 000 — 20 000 рублей, 7% опрошенных не хватает от 10 до 15 тысяч рублей.

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