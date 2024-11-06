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Posted 6 ноября, 06:54

Published 6 ноября, 06:54

Modified 6 ноября, 07:09

Updated 6 ноября, 07:09

Красноярцы избили мужчину до потери селезенки после просьбы закурить

Красноярцы избили мужчину до потери селезенки после просьбы закурить

6 ноября 2024, 06:54
Фото: Прокуратура Красноярского края.
Красноярца избили двое мужчин после того, как он попросил у них сигарету.

Как рассказали в прокуратуре, в октябре 2022 года два друга были в автосервисе на Калинина. К ним зашел мужчина и попросил сигарету. Ему грубо отказали и сказали выйти из помещения. В ответ мужчина сделал им замечание.

Друзья силой вытолкали мужчину за дверь, сбили его с ног и стали избивать. Удары, как пишет прокуратура, приходились по всему телу.

Видео: Прокуратура Красноярского края.

Пострадавшего госпитализировали с внутренним кровотечением, вызванным разрывом селезенки. Орган пришлось удалить.

Друзья вину не признали и заявили, что не били красноярца. По их словам, они «случайно наступили на пострадавшего».

Однако суд признал мужчин виновными в причинении тяжкого вреда здоровью (пункт «а» часть 3 статья 111 УК РФ). Их приговорили к 4 годам условного лишения свободы с испытательным сроком 4 года.

Друзей обязали выплатить пострадавшему 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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