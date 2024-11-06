Красноярцы избили мужчину до потери селезенки после просьбы закурить

Posted 6 ноября, 06:54
Published 6 ноября, 06:54
Modified 6 ноября, 07:09
Updated 6 ноября, 07:09
Как рассказали в прокуратуре, в октябре 2022 года два друга были в автосервисе на Калинина. К ним зашел мужчина и попросил сигарету. Ему грубо отказали и сказали выйти из помещения. В ответ мужчина сделал им замечание.
Друзья силой вытолкали мужчину за дверь, сбили его с ног и стали избивать. Удары, как пишет прокуратура, приходились по всему телу.
Пострадавшего госпитализировали с внутренним кровотечением, вызванным разрывом селезенки. Орган пришлось удалить.
Друзья вину не признали и заявили, что не били красноярца. По их словам, они «случайно наступили на пострадавшего».
Однако суд признал мужчин виновными в причинении тяжкого вреда здоровью (пункт «а» часть 3 статья 111 УК РФ). Их приговорили к 4 годам условного лишения свободы с испытательным сроком 4 года.
Друзей обязали выплатить пострадавшему 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.