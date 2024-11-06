Красноярцы переезжают на Пхукет. Почему и сколько это стоит?

Красноярка Виталия Воробьева в августе 2017 года переехала на Пхукет, а в 2022 году открыла там свое агентство недвижимости Chiwa. Она рассказала «Проспекту Мира», почему красноярцы переезжают жить в Таиланд, тяжело ли россиянам найти там работу и сколько нужно зарабатывать для комфортной жизни.

Виталия Воробьева . Фото: предоставлено Виталией Воробьевой Почему красноярцы переезжают жить на Пхукет? По словам Виталии, из Красноярска на Пхукет переезжают люди разного возраста и по разным причинам — например, из-за климата и экологии. «В основном красноярцы переезжают жить на Пхукет по нескольким причинам. Если мы говорим о людях от 50 лет и старше, то они переезжают из-за климата. Все-таки тяжело, когда в Красноярске -40 градусов. Вторая причина — это, конечно, „черное небо“ и экология. Именно по этой причине я уехала почти 7 лет назад и думаю, что большинство красноярцев тоже. Если мы говорим про людей от 30 до 40 лет, то некоторые из них в 2022 году переехали в Казахстан, после чего пожили в странах СНГ и в итоге приехали на Пхукет. Здесь намного комфортнее, более понятный рынок недвижимости. Хотя и цены были завышенными, но не настолько сильно, как в том же Казахстане. Могу сказать, что на Пхукет переезжают люди разного возраста. Молодые ребята, которым, как и мне 30+, остаются здесь и потом перевозят своих родителей. У меня есть клиенты, с детьми которых я училась в СФУ, которые купили квартиру на Пхукете. В итоге они полгода живут здесь, а на полгода уезжают в Красноярск». Виталия в разговоре с «ПМ» отметила, что многие выбирают Пхукет еще потому, что сюда можно добраться прямым рейсом, время в пути составит 7 часов. «Почему еще удобно жить на Пхукете? Потому что он и Красноярск находятся в одном часовом поясе. Еще Пхукет выбирают потому, что здесь нет отливов-приливов. В течение высокого сезона [период с ноября по май] ты приходишь на пляж и здесь идеальное море. В других районах Таиланда — Краби, Самуи, Пхангане и Хуахине — либо нет такого красивого моря, либо не такой цвет воды и песка. Еще там очень сильные отливы-приливы. Пхукет — это недешевое место. Если у вас минимальный бюджет, то можно переехать в Паттайю или в Хуахин, который активно развивается последние два года. Хуахин — небольшой курортный город около Бангкока. Многие переезжают туда, потому что цены там ниже». Жилые дома на Пхукете . Фото: предоставлено Виталией Воробьевой Много ли красноярцев на Пхукете? «Счет идет, конечно, не на десятки тысяч. Но мне кажется, что тысяча человек спокойно наберется. Если вы боитесь, что при переезде на Пхукет у вас не будет знакомых и не с кем будет поговорить, то это не так. Здесь все разделены на свои какие-то группы. Например, есть красноярская тусовка, в которой где-то 20+ человек. Мы собираемся и играем в настольные игры. Очень легко набрать 5 человек и все они будут из Красноярска». Тяжело ли сделать визу? Как говорит Виталия, чтобы сделать визу, нужно минимум полгода. Но плюс этой визы в том, что ее выдают на 5 лет. «Если вы официально трудоустроены, у вас есть договор с работодателем, то визу сделать достаточно легко. На Пхукете есть красноярцы, закончившие ИКИТ (СФУ) и сейчас работающие удаленно. Они специально сделали DTV визу (Destination Thailand Visa) и теперь могут жить на территории Таиланда в течение пяти лет. Единственным условием при оформлении этой визы является то, чтобы человек зарабатывал деньги за пределами Таиланда». Жилые дома на Пхукете . Фото: предоставлено Виталией Воробьевой Покупают ли красноярцы жилье на Пхукете? Сколько стоит недвижимость? Как говорит Виталия Воробьева, директор агентства недвижимости Chiwa, люди старше 50 лет при переезде на Пхукет покупают жилье для постоянного проживания. Есть случаи, когда недвижимость родителям покупают их дети. «Что касается цен, то в рублях студии стоят от 11 миллионов рублей. Если мы говорим о недвижимости, в которой есть отдельные спальня и зал, то стоимость начинается от 15 миллионов рублей. Красноярцы же в основном снимают жилье. Есть кондоминиумы, где комфортные цены. К примеру, ежемесячная аренда может начинаться от 30 тысяч рублей в месяц. В кондоминиумах, в которых есть солнечная батарея, бассейн на крыше и где у вас будут каждую неделю убираться, аренда будет 100-150 тысяч рублей». Виталия говорит, что на Пхукете в любом жилом комплексе хорошего уровня есть бассейн, ресторан, магазин, тренажерные залы и коворкинги. Территория закрытая и попасть в здание можно только по карточке. Еда на Пхукете . Фото: предоставлено Виталией Воробьевой Есть ли на Пхукете магазины и рестораны специально для россиян? Виталия отмечает, что на Пхукете очень много ресторанов русской кухни. Там можно найти множество привычных блюд — от сырников до борща. «На Пхукете специально открываются магазины, где продаются именно русские продукты. К примеру, есть Папайя-маркет, куда ребята привозят алтайский мед. Также на Пхукете есть производство, где производят пельмени и сырники. Если говорить про цены, то в Красноярске дешевле, чем здесь. Если переводить в рубли, то ценники вообще сумасшедшие. Если считать в батах, то дорого, наверное, но зато ты можешь купить свой любимый продукт». Дорого ли на Пхукете? Как говорит красноярка, за последние два года цены в батах не изменились. Однако россиянам приходится переводить все в рубли и цены намного выше, так как приходится считать 1 к 3. Сейчас по курсу 1 тайский бат стоит 2,91 рубля. «Стоит отметить, что в Пхукет вкладывают миллиарды бат и развивают инфраструктуру. Начали строить новую стоянку для яхт и марины [гавань], открывают мишленовские рестораны. Отдыхать на Пхукет приезжают Леонардо Ди Каприо и другие звезды. Пхукет — люксовый курорт». Сколько нужно зарабатывать, чтобы комфортно жить в Таиланде и на Пхукете? Виталия считает, что для комфортной жизни нужно зарабатывать минимум 80 тысяч рублей на человека. «Этой суммы хватит на аренду мопеда и жилья, нормальную еду и спортзал. Чтобы жить в комфортных условиях, нужно зарабатывать от 150 до 200 тысяч рублей в месяц. Я знаю семью из 4 человек, которые платят за садик, мопед и живут в более-менее хорошем доме. Их общий бюджет около 300 тысяч рублей в месяц. На самом деле, на Пхукете больше всего тратишь на две вещи: жилье и рестораны». Качественная ли медицина на Пхукете? По словам красноярки, на Пхукете есть разные клиники: обычные и дорогостоящие. Виталия советует покупать страховку. «У меня есть знакомая семья, которая раньше жила в Академгородке и переехала на Пхукет. Однажды женщина попала в аварию и получила травму руки. Ей вставляли спицу, делали операцию. В итоге госпитализация, операция и все остальное обошлось ей в 870 тысяч рублей. Это безумные деньги, поэтому лучше иметь страховку. Страховка рассчитывается, исходя из возраста человека. Допустим моя страховка с покрытием 100 тысяч долларов на сегодняшний день стоит 80 тысяч рублей на год. Если вы турист, наверное, лучше ее покупать в России, здесь она будет дешевле. Если вы живете в Таиланде, у вас есть документы, визы, у вас ребенок ходит в садик и у вас опекунская виза, то покупать лучше тайскую страховку. Потому что здесь в принципе любая операция будет стоить примерно 800 тысяч рублей. Но вас будут лечить в хорошем госпитале, где все делают быстро и очень много персонала, у врачей международные дипломы и высокий уровень знания английского языка». Как отмечает красноярка, в хорошем госпитале есть русскоговорящие переводчики. Это называют медицинским туризмом. Пхукет . Фото: предоставлено Виталией Воробьевой Что может не понравиться на Пхукете? По словам Виталии, не всем красноярцам может не понравиться климат. Некоторые из-за него сюда переезжают, другим же не подойдут такие погодные условия. Здесь очень жарко и влажно, что подойдет далеко не каждому человеку. «Не всем людям подходит Таиланд. Сюда нужно приезжать в разные сезоны и попробовать, как здесь живется». Можно ли получить хорошее образование на Пхукете? Виталия отмечает, что качество детского образования на Пхукете — это вопрос денег. Она пояснила, что там есть международные школы, где ребенок может получить образование по оксфордской или кембриджской учебной программе. «В международных школах есть отдельные залы актерского мастерства, помещения с музыкальными инструментами. Сами школы достаточно огромные и выглядят так, что там просто хочется проводить время». Красноярка советует родителям перед переездом на Пхукет отдать ребенка на курсы английского языка. Хороший уровень владения языком поможет не только быстрее осваивать школьную программу, но и позволит ребенку социализироваться в школе и классе. «Также на Пхукете есть частная русская школа „Рассвет“, где учат по стандартам российского образования. Учреждение предлагает углубленное изучение английского языка для учеников с 1 по 11 классы, а также подготовку к школе для детей с 6 лет». Ресепшен . Фото: предоставлено Виталией Воробьевой Какие тайцы по менталитету? «В целом тайцы очень доброжелательные, но при этом закрытые. Я не могу сказать, что у меня есть тайские друзья. С ними можно пообщаться и встретиться, но чтобы дружбу водить, то такого нет. Конечно, мы разные по менталитету. К примеру, если мы [русские] отвечаем клиентам в 8-9 вечера, то тайцы после 5 вечера уже не будут с тобой общаться. У них так заведено». При этом, по ее наблюдению, тайцы очень отзывчивые люди и стараются прийти на помощь к тем, кто попал в беду. Хотя в тайцах ей не нравится медлительность и эта черта, по ее мнению, характерна для всех жителей Таиланда. «В Таиланде могут сорвать сроки на 3-5 дней и при этом единственное, что они скажут — это „сори“. Ну, и что ты с ними сделаешь? Если ты будешь на них орать, то они просто отвернутся от тебя. Остается только ждать и просить, чтобы они все сделали. Если мы говорим о банковской сфере, то там, на мой взгляд, сейчас все более-менее нормально». Развиты ли сервисы доставки на Пхукете? Сервисы доставки на Пхукете даже более развиты, чем в Красноярске. Одной из причин является то, что тайцы передвигаются на мопедах. «Более того, в Таиланде нет минимальной стоимости заказа, тебе могут в буквально смысле привезти кусок мыла или чашку кофе. Что меня удивило, так это то, что курьеры в Таиланде доставят тебе заказ в любую погоду и практически в любую точку. Однажды я заказала еду, и курьер ехал ко мне во время урагана. Конечно, пока он ехал, его чуть не снесло, он останавливался и пытался проехать в дождь. Но в итоге все равно приехал». Читайте также: Смотрим, куда можно улететь из Красноярска осенью и зимой Куда красноярцы могут слетать на море зимой и сколько это стоит? Топ направлений Где можно отдохнуть на Новый год в России и за границей? Изучаем направления и цены Красноярская семья потеряла полмиллиона и чуть не попала в тюрьму в Таиланде