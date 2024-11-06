Красноярцы попали в огромную пробку из-за трех ДТП на Николаевском мосту

Posted 6 ноября, 02:14
Published 6 ноября, 02:14
Modified 6 ноября, 02:14
Updated 6 ноября, 02:14
О серьезных заторах «Проспекту Мира» рассказал один из красноярцев. Он отметил, что огромные пробки образовались из-за нескольких ДТП на Николаевском мосту.
«Пробки образовались даже во дворах жилых домов», — отметил наш читатель.
Судя по 2gis, на Николаевском мосту сегодня утром произошло сразу три аварии. Из-за этого серьезные заторы наблюдаются на улицах Свердловской и Лесников.
В комментариях автомобилисты возмущаются, а некоторые обвиняют в этом застройщика:
«Предлагаю скидываться на вертолет»
«25 минут выезжать со двора, это сверх! Надеюсь, что ДПС вплавь приехало разбирать ДТП на мосту».
«Я 20 минут не могу выехать со двора! Со двора! Пламенный привет застройщику!»
«Думаю защита курсовой пройдет в машине»
«Из-за вас мне придется писать объяснительную»
Кроме того, пробки наблюдаются на Предмостной площади — заторы отмечаются на Матросова и Красрабе. Красноярцы сообщают, что пробка образовалась из-за аварии на кольце.
Также заторы есть на Ярыгинском проезде и Коммунальном мосту.