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Posted 6 ноября, 10:52

Published 6 ноября, 10:52

Modified 6 ноября, 10:54

Updated 6 ноября, 10:54

Красноярцы злятся из-за грязных и прокуренных автобусов. Собрали топ жалоб

Красноярцы злятся из-за грязных и прокуренных автобусов. Собрали топ жалоб

6 ноября 2024, 10:52
Фото: prmira.ru.
После гневного поста красноярки об автобусе другие жители поделились своим недовольством. Рассказываем, что и в каких маршрутах их не устраивает.

Несколько дней назад красноярка написала гневный пост об автобусе №50. Она заявила, что если вы «хотите испортить себе настроение, то прокатитесь на 50 маршруте».

«Во-первых, его, как всегда, не дождёшься. Во-вторых, грязный салон — буквально люди едут как в тумане от поднимающейся пыли. В-третьих, кондуктор сидит и есть беляши, запивая газировкой! Это было нечто просто, запах распространился на весь салон».

Полностью историю читайте тут.

«ПМ» поделился постом красноярки в своих соцсетях. Под записью красноярцы стали оставлять свои жалобы. Некоторые жаловались на тот же автобус №50

«Мой „любимый“ 50 — едешь с работы как в аду. Расписания нет, когда захотели, тогда поехали».
«Самый отстойный маршрут, зато мы проезд еще больше хотим».
«Хотелось бы добавить: на улице не мороз, вчера +9. Печка в №50 фигачит на полную. Кому она нужна? Попросив выключить ответ убил: тогда сломается автобус.
„Народу в 50 автобусе с утра пресс, окно просила открыть кондуктор не может“.

Жаловались и на другие автобусы. Многим не нравилась грязь или запах сигарет в салоне, другие были недовольны отсутствием кондукторов.

«В 64 вообще кондуктора нет. Через весь салон к водителю таскаешься».
«Автобусы очень грязные. Мы на прошлой неделе ехали в 63 с ребенком. Везде окна в грязи, остановки не объявляют и у меня ребенок поинтересовался: „Как узнать где ты едешь?“. Хороший вопрос. По ходу, никак, только спрашивать самому».
«После прогулки по Гремячей гриве садишься в №90, например, а он весь в куреве. Вот тебе и подышал свежим воздухом».
«Автобус №61 не дождешься в будни, а про выходной я вообще молчу. Вечно грязные».
«Поголовно курят в кабине, запах на весь салон».
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