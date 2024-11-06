Красноярцы злятся из-за грязных и прокуренных автобусов. Собрали топ жалоб

«Во-первых, его, как всегда, не дождёшься. Во-вторых, грязный салон — буквально люди едут как в тумане от поднимающейся пыли. В-третьих, кондуктор сидит и есть беляши, запивая газировкой! Это было нечто просто, запах распространился на весь салон».