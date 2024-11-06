Красноярцы злятся из-за грязных и прокуренных автобусов. Собрали топ жалоб

Posted 6 ноября, 10:52
Published 6 ноября, 10:52
Modified 6 ноября, 10:54
Updated 6 ноября, 10:54
Несколько дней назад красноярка написала гневный пост об автобусе №50. Она заявила, что если вы «хотите испортить себе настроение, то прокатитесь на 50 маршруте».
«Во-первых, его, как всегда, не дождёшься. Во-вторых, грязный салон — буквально люди едут как в тумане от поднимающейся пыли. В-третьих, кондуктор сидит и есть беляши, запивая газировкой! Это было нечто просто, запах распространился на весь салон».
Полностью историю читайте тут.
«ПМ» поделился постом красноярки в своих соцсетях. Под записью красноярцы стали оставлять свои жалобы. Некоторые жаловались на тот же автобус №50
«Мой „любимый“ 50 — едешь с работы как в аду. Расписания нет, когда захотели, тогда поехали».
«Самый отстойный маршрут, зато мы проезд еще больше хотим».
«Хотелось бы добавить: на улице не мороз, вчера +9. Печка в №50 фигачит на полную. Кому она нужна? Попросив выключить ответ убил: тогда сломается автобус.
„Народу в 50 автобусе с утра пресс, окно просила открыть кондуктор не может“.
Жаловались и на другие автобусы. Многим не нравилась грязь или запах сигарет в салоне, другие были недовольны отсутствием кондукторов.
«В 64 вообще кондуктора нет. Через весь салон к водителю таскаешься».
«Автобусы очень грязные. Мы на прошлой неделе ехали в 63 с ребенком. Везде окна в грязи, остановки не объявляют и у меня ребенок поинтересовался: „Как узнать где ты едешь?“. Хороший вопрос. По ходу, никак, только спрашивать самому».
«После прогулки по Гремячей гриве садишься в №90, например, а он весь в куреве. Вот тебе и подышал свежим воздухом».
«Автобус №61 не дождешься в будни, а про выходной я вообще молчу. Вечно грязные».
«Поголовно курят в кабине, запах на весь салон».