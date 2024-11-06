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Posted 6 ноября, 13:01

Published 6 ноября, 13:01

Modified 6 ноября, 13:03

Updated 6 ноября, 13:03

Куда съездить на машине из Красноярска? 5 вариантов поездок на один день

Куда съездить на машине из Красноярска? 5 вариантов поездок на один день

6 ноября 2024, 13:01
Фото: t.me/modno15minut.
Красноярские блогеры рассказали, куда можно съездить из города на машине на один день.

Подборку знакомых блогеров попросил составить Илья Сураев. Он выложил об этом пост в своем телеграм-канале «В эти 15 минут модно».

Блогер и редактор «Вечернего канала Прима» Светлана Степанищенко предложила съездить в Часоостровское и Барабаново.

«В Часоостровском глазеем на деревню, аккуратные домики. Идём на экскурсию в Свято-Троицкий храм. Он необычный — в форме овала. Смотрится как новодел, но это вполне себе историческая постройка XIX века. Очень тщательно отреставрированная. Гуляем по скверику вокруг храма. Там, на контрасте, стоит оружие — памятник военным».

Потом можно зайти в магазин и взять перекус. Оттуда уже можно поехать в Барабаново.

«До реставрации нужно было заглянуть в храм Параскевы Пятницы, посмотреть на сохранившуюся роспись, покормить местных собак. Сейчас — поглядеть на леса и малый храм, а потом пойти на берег Енисея — там очень красиво».
Фото: t.me/modno15minut

Второй вариант от Степанищенко — поездка вокруг Сухобузимо.

«Едем по Енисейскому тракту, примерно 61 км от Красноярска. Можно заглянуть в местный музей или просто погулять по улицам — посмотреть на старый амбар, внешне очень красивый, погулять по новому благоустройству — то, к чему привыкли в городе, в деревнях выглядит особенно трогательно».

Организатор семейных путешествий Анастасия Андронова советует съездить на Богучанский водопад в Зеленогорске.

«Он доступен в любое время года, зимой красиво замерзает, почти как раньше было на Восточном входе Столбов. Летом в нем приятно купаться, осенью радуют красивые насыщенные краски по пути. Весной полно клещей, но зато водопад самый полноводный».
Фото: t.me/modno15minut

При этом поход к водопаду несложный, зимой тропа обычно проходит по реке.

«Можно сходить самостоятельно, но на первый раз лучше с гидом. Пропуск легко сделать на базе „Берег Кана“, мы всегда останавливаемся там с ночевкой. Но можно уехать обратно в город — вся поездка с дорогой и походом займет часов 12».

Экскурсовод, путешественница и телеведущая Наталья Варфоломеева предлагает поехать в Казачинское.

«Предлагаю нестандартное: поездка выходного дня в старейшее село края — Казачинское. Во-первых, там недавно открылся новый культурно-просветительский центр. У вас будут фотки на фоне белого замка в русском стиле. Через дорогу — здание местного музея. Оно само экспонат, памятник ссыльным. Внутри выставка картин местных художников и все вот эти столетние галоши-молотилки-сундуки».
Фото: t.me/modno15minut

Еще в Казачинском есть Свято-Троицкий храм с плачущей иконой Казанской божьей матери.

«И да. Культовые галанинские булки на обратном пути. Продаются в павильоне „Горячий хлеб“ в Галанино, прямо на трассе. Если выехать в 7 утра, к 17 реально быть дома».
Фото: t.me/modno15minut

Блогер Лейла Исаева выбрала бы для такого однодневного путешествия базу отдыха «Дружба».

«Самое классное для меня место и пока, к сожалению, не всем доступное это база отдыха „Дружба“. Больше всего мне нравится формат. Питание „все включено“ позволяет отдохнуть от бытовых дел и даже не жарить шашлыки на природе. Детские развлечения, активности на свежем воздухе и большой аква центр».

По мнению Исаевой, это место закрывает все потребности в досуге выходного дня.

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