На Мира рушится уникальный конструктивисткий дом — в нем жил отец Усса

Многоквартирный дом на Мира, 107 построен в начале 30-х годов прошлого века как часть совесткого проекта «домов-коммун», объединенных в городские кварталы. Этот один из немногих памятников архитектурного конструктивизма в Красноярске отнесен к объектам культурного наследия. В свое время, как указывает памятная табличка на здании, в доме жил Виктор Петрович Усс — Герой социалистического труда и отец экс-губернатора, ныне сенатора от Красноярского края Александра Усса.