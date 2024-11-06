На Мира рушится уникальный конструктивисткий дом — в нем жил отец Усса

Posted 6 ноября, 13:17
Published 6 ноября, 13:17
Modified 6 ноября, 13:20
Updated 6 ноября, 13:20
О ситуации жильцы рассказали депутату ЗС от ЛДПР Алексею Бойкову. Помимо состояния дома, их не устраивает нерегулярный вывоз мусора — по их словам, отходы гниют на земле.
«Направляю депутатские запросы в фонд капремонта и профильное краевое министерство, а также в надзорные органы. Ворох жилищных проблем граждан нужно решать в самые короткие сроки», — пишет Бойков.
Многоквартирный дом на Мира, 107 построен в начале 30-х годов прошлого века как часть совесткого проекта «домов-коммун», объединенных в городские кварталы. Этот один из немногих памятников архитектурного конструктивизма в Красноярске отнесен к объектам культурного наследия. В свое время, как указывает памятная табличка на здании, в доме жил Виктор Петрович Усс — Герой социалистического труда и отец экс-губернатора, ныне сенатора от Красноярского края Александра Усса.