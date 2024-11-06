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Posted 6 ноября, 13:17

Published 6 ноября, 13:17

Modified 6 ноября, 13:20

Updated 6 ноября, 13:20

На Мира рушится уникальный конструктивисткий дом — в нем жил отец Усса

На Мира рушится уникальный конструктивисткий дом — в нем жил отец Усса

6 ноября 2024, 13:17
Фото: prmira.ru.
Жители дома на Мира, 107 жалуются на состояние здания. Ему давно необходим капитальный ремонт инженерных систем и фасада, но конкурсные процедуры по отбору подрядчика восемь раз заканчивались безрезультатно: дом отнесен с объектам культурного наследия.

О ситуации жильцы рассказали депутату ЗС от ЛДПР Алексею Бойкову. Помимо состояния дома, их не устраивает нерегулярный вывоз мусора — по их словам, отходы гниют на земле.

«Направляю депутатские запросы в фонд капремонта и профильное краевое министерство, а также в надзорные органы. Ворох жилищных проблем граждан нужно решать в самые короткие сроки», — пишет Бойков.

Многоквартирный дом на Мира, 107 построен в начале 30-х годов прошлого века как часть совесткого проекта «домов-коммун», объединенных в городские кварталы. Этот один из немногих памятников архитектурного конструктивизма в Красноярске отнесен к объектам культурного наследия. В свое время, как указывает памятная табличка на здании, в доме жил Виктор Петрович Усс — Герой социалистического труда и отец экс-губернатора, ныне сенатора от Красноярского края Александра Усса.

  • В центре Красноярска не первый год осыпаются исторические здания — некоторые выглядят так, будто их и не ремонтировали к Универсиаде. Где-то не могут найти подрядчика для капремонта, а где-то — уже судятся из-за качества работ. В 2023 году «Проспекта Мира» пообщался с жителями проблемных домов.
  • В 2024 году ничего не изменилось. После ЧП с обвалившимся и проломившим череп пенсионерке куском фасада с дома на Горького мы делали фоторепортаж о состоянии «домов-убийц» в историческом центре.
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#Город#Архитектура#Ремонт#Фонд капремонта#Культурное наследие#Жилой фонд
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