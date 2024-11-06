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Posted 6 ноября, 11:53

Published 6 ноября, 11:53

Modified 6 ноября, 11:55

Updated 6 ноября, 11:55

«Орион» проиграл один из судов «8 каналу». Компания обвиняла канал в «дискредитации»

«Орион» проиграл один из судов «8 каналу». Компания обвиняла канал в «дискредитации»

6 ноября 2024, 11:53
Фото: 1MI.
В Красноярском крае крупный провайдер «Орион телеком» проиграл суд по одному из исков к «8 каналу».

Как сообщили в Арбитражном суде, «Ориону» отказали в оспаривании решения УФАС — ведомство отказалось возбуждать дело о нарушении антимонопольного законодательства со стороны «8 канала».

В иске провайдер сообщал, что отключил канал от своей сети, чтобы не нарушать закон — 16 сентября 2021 года одна из лицензий «8 канала» была аннулирована Арбитражным судом края по иску Роскомнадзора.

После этого, «8 канал» якобы организовал компанию по дискредитации «Орион телеком». Однако ФАС не обнаружило в этом нарушений антимонопольного законодательства.

При этом другой иск «Ориона» — о том, что деятельность телеканала нанесла урон деловой репутации и привела к потере клиентов — еще находится на рассмотрение в суде. По нему провайдер требует взыскать с «8 канала» более 46 миллионов рублей в качестве компенсации репутационного вреда.

Следующее заседание назначено на 2 декабря.

О конфликте между «8 каналом» и «Орионом» стало известно весной 2024 года. Представители провайдера заявили, что депутат Горсовета и гендиректор «8 канала» Иван Головкин, используя телекомпанию, организовал «травлю их компании и ее учредителя Немировского Максима».

В компании «Орион» рассказали, что отключили канал от своей сети, чтобы не нарушать закон — 16 сентября 2021 года одна из лицензий «8 канала», по которой канал вещал с телемагазином «Первый потребительский», была аннулирована Арбитражным судом края по иску Роскомнадзора. После этого, говорят представители провайдера, Головкин начал травлю.

Глава «Орион телекома» Максим Немировский заявил, что канал его публично унижал по признаку национальности, и приводит пример, как в одном из сюжетов появляются изображения с его лицом в еврейских одеждах, с израильским паспортом и звездой Давида на груди, а также его изображение в полосатой робе и наручниках.

Иван Головкин, в свою очередь, утверждает, что телекомпания занимается не травлей, а «объективной подачей информации». Депутат сказал, что Немировский уехал из России, но зарабатывает в Сибири. По его мнению, существует опасность в том, что «Орион» может передавать данные красноярцев и органов власти Западу.

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