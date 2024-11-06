«Орион» проиграл один из судов «8 каналу». Компания обвиняла канал в «дискредитации»

Глава «Орион телекома» Максим Немировский заявил, что канал его публично унижал по признаку национальности, и приводит пример, как в одном из сюжетов появляются изображения с его лицом в еврейских одеждах, с израильским паспортом и звездой Давида на груди, а также его изображение в полосатой робе и наручниках.