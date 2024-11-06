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Posted 6 ноября, 08:56

Published 6 ноября, 08:56

Modified 6 ноября, 08:58

Updated 6 ноября, 08:58

В Красноярском крае задержали бизнесмена за кражу полезных ископаемых на 2 млрд

Под Красноярском задержали бизнесмена. Он мог украсть полезных ископаемых на 2 млрд

6 ноября 2024, 08:56
Фото: СК Красноярского края.

В Красноярском крае задержали бизнесмена за кражу полезных ископаемых на 2 млрд

В Березовском районе Красноярского края задержали бизнесмена, которого подозревают в краже полезных ископаемых на два миллиарда рублей.

Как сообщает СК, в период с 31 октября 2017 года по 4 ноября 2024 года директор компании, которая занималась разработкой гравийных и песчаных карьеров, сговорился с неизвестными. Он дал указание работникам начал добычу ископаемых — лицензии у компании не было.

Сотрудники, уточнили в СК, начали разработку двух участков вблизи поселка Березовка.

Фото: СК Красноярского края

В итоге подозреваемый похитил около трех миллиона кубометров песчано-гравийной смеси стоимостью 2,14 миллиарда рублей. Похищенным бизнесмен распорядился по своему усмотрению.

Сейчас мужчина задержан и заключен под стражу. СК устанавливает других причастных к преступлению.

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#София Штейнберг#Люди#Общество#Задержание#Березовский район#СК#Ископаемые#Уголовное дело#Полезные ископаемые#Бизнесмен
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