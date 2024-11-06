Под Красноярском задержали бизнесмена. Он мог украсть полезных ископаемых на 2 млрд

Posted 6 ноября, 08:56
Published 6 ноября, 08:56
Modified 6 ноября, 08:58
Updated 6 ноября, 08:58
Как сообщает СК, в период с 31 октября 2017 года по 4 ноября 2024 года директор компании, которая занималась разработкой гравийных и песчаных карьеров, сговорился с неизвестными. Он дал указание работникам начал добычу ископаемых — лицензии у компании не было.
Сотрудники, уточнили в СК, начали разработку двух участков вблизи поселка Березовка.
В итоге подозреваемый похитил около трех миллиона кубометров песчано-гравийной смеси стоимостью 2,14 миллиарда рублей. Похищенным бизнесмен распорядился по своему усмотрению.
Сейчас мужчина задержан и заключен под стражу. СК устанавливает других причастных к преступлению.