«Сорвалась и начала рвать»: в центре Ачинска алабай покусал 12-летнего мальчика

Posted 6 ноября, 10:11
Published 6 ноября, 10:11
Modified 6 ноября, 10:50
Updated 6 ноября, 10:50
Все произошло в Ачинске 28 октября, сообщает местный телеканал «Оса». В тот день мальчик пошел к другу на улицу Привокзальная. По словам ребенка, он ждал приятеля за забором. В какой-то момент он услышал лай, а потом увидел, как на него бросается пёс.
«Собака сорвалась с цепи, набросилась на меня, завалила и начала рвать. Кусала за лицо, руки, ноги. Хорошо, что не до смерти», — говорит школьник.
Мальчик не помнит, кто помог им отбиться от пса. Он смог убежать и добраться до места, где работает его мать. Женщина сразу отвезла сына в больницу — там мальчик провел несколько дней.
«Она его очень сильно покусала. В больнице раны зашили, а на следующий день положили, потому что начался сильный отек. Страшно, когда ребенок весь искусан», — поделилась мать ребенка с телеканалом.
Мать обратилась в полицию. Сейчас сотрудники выясняют подробности и устанавливают владельца собаки.
С начала 2024 года собаки покусали больше 3 тысяч жителей Красноярского края. Большинство пострадавших — взрослые. При этом от укусов пострадали и дети — 1184 ребенка.
В мае 2024 года в Игарке Красноярского края стая собак набросилась на 11-летнюю девочку и искусала ее за голень и предплечья. В СК рассматривали версию, что собаки, накинувшиеся на ребенка, могли быть домашними.