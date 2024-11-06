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Posted 6 ноября, 10:11

Published 6 ноября, 10:11

Modified 6 ноября, 10:50

Updated 6 ноября, 10:50

В центре Ачинска на 12-летнего школьника напал алабай

«Сорвалась и начала рвать»: в центре Ачинска алабай покусал 12-летнего мальчика

6 ноября 2024, 10:11
Фото: телеканал «Оса».

В центре Ачинска на 12-летнего школьника напал алабай

В Ачинске на 12-летнего школьника напала домашняя собака. Она покусала ему лицо.

Все произошло в Ачинске 28 октября, сообщает местный телеканал «Оса». В тот день мальчик пошел к другу на улицу Привокзальная. По словам ребенка, он ждал приятеля за забором. В какой-то момент он услышал лай, а потом увидел, как на него бросается пёс.

«Собака сорвалась с цепи, набросилась на меня, завалила и начала рвать. Кусала за лицо, руки, ноги. Хорошо, что не до смерти», — говорит школьник.

Мальчик не помнит, кто помог им отбиться от пса. Он смог убежать и добраться до места, где работает его мать. Женщина сразу отвезла сына в больницу — там мальчик провел несколько дней.

«Она его очень сильно покусала. В больнице раны зашили, а на следующий день положили, потому что начался сильный отек. Страшно, когда ребенок весь искусан», — поделилась мать ребенка с телеканалом.
Фото: телеканал «Оса»

Мать обратилась в полицию. Сейчас сотрудники выясняют подробности и устанавливают владельца собаки.

  • С начала 2024 года собаки покусали больше 3 тысяч жителей Красноярского края. Большинство пострадавших — взрослые. При этом от укусов пострадали и дети — 1184 ребенка.

  • Больше всего пострадавших от укусов собак зафиксировано в Красноярске, Минусинске, Ачинске, Канске и Емельяновском районе.

  • В мае 2024 года в Игарке Красноярского края стая собак набросилась на 11-летнюю девочку и искусала ее за голень и предплечья. В СК рассматривали версию, что собаки, накинувшиеся на ребенка, могли быть домашними.

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