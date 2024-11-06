«Сорвалась и начала рвать»: в центре Ачинска алабай покусал 12-летнего мальчика

Все произошло в Ачинске 28 октября, сообщает местный телеканал «Оса». В тот день мальчик пошел к другу на улицу Привокзальная. По словам ребенка, он ждал приятеля за забором. В какой-то момент он услышал лай, а потом увидел, как на него бросается пёс.