prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 ноября, 07:45

Published 6 ноября, 07:45

Modified 6 ноября, 08:18

Updated 6 ноября, 08:18

Трампа назвали избранным президентом США. Он обещал остановить СВО за сутки

Трампа назвали избранным президентом США. Он обещал остановить СВО за сутки

6 ноября 2024, 07:45
Фото: Donald J. Trump / Telegram.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп стал избранным главой государства.

Об этом заявил спикер палаты представителей конгресса страны Майк Джонсон в соцсети X.

«Дональд Трамп стал теперь нашим избранным президентом, которого американский народ выбрал в такие времена как нынешние», — написал спикер.

В США завершилось голосование на выборах президента. На пост претендовали бывший глава государства Дональд Трамп и действующий вице-президент Камала Харрис от Демократической партии. Для победы необходимо было получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп уже набрал 277.

Сам Трамп уже выступил перед своими сторонниками и назвал себя 47-м президентом США.

«Наша страна нуждается в помощи, мы все исправим. Мы преодолели проблемы, которые никто не думал, что мы сможем преодолеть. Хочу сказать спасибо народу Америки», — сказал он.

Что обещал сделать Трамп, если станет президентом?

Во время предвыборной гонки Трамп сделал много заявлений. Во-первых, он неоднократно призывал к завершению СВО. Как писали американские издания, политик заинтересован в приостановке военной помощи Киеву и заключении «сделки» с руководством обеих стран — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Трамп заявлял, что сможет остановить конфликт за 24 часа.

«Они умирают, русские и украинцы. Я хочу, чтобы они перестали умирать. И я сделаю это [закончу конфликт], я сделаю это за 24 часа», — цитирует Трампа РБК.

При этом политик резко высказывался в отношении руководства РФ. В интервью The Wall Street Journal он заявлял, что угрожал Путину, если конфликт в Украине не завершится.

«Владимир, если ты будешь гоняться за Украиной, я нанесу тебе такой сильный удар, что ты даже не поверишь. Я нанесу тебе удар прямо в центр гребаной Москвы. Я сказал: мы друзья. Я не хочу этого делать, но у меня нет выбора», — цитирует Трампа РБК.

В отношении конфликта на Ближнем Востоке ожидается, что Трамп поддержит Израиль.

В плане внутренней политики США Трамп выступает за сокращение мигрантов и развитие внутреннего бизнеса. Он выступает за принудительную депортацию нелегальных мигрантов, введение 20% пошлин для ввозимой в США иностранной продукции, для китайской — до 60%.

Читайте также:
Оптимальный кандидат. О чем Трамп говорил с МаскомКандидата в президенты США Трампа пытались убить во время митинга. Что известно
#София Штейнберг#Люди#Общество#Президент#США#Дональд Трамп
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика