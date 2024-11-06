Трампа назвали избранным президентом США. Он обещал остановить СВО за сутки

Во время предвыборной гонки Трамп сделал много заявлений. Во-первых, он неоднократно призывал к завершению СВО. Как писали американские издания, политик заинтересован в приостановке военной помощи Киеву и заключении «сделки» с руководством обеих стран — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.