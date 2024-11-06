Трампа назвали избранным президентом США. Он обещал остановить СВО за сутки

Posted 6 ноября, 07:45
Published 6 ноября, 07:45
Modified 6 ноября, 08:18
Updated 6 ноября, 08:18
Об этом заявил спикер палаты представителей конгресса страны Майк Джонсон в соцсети X.
«Дональд Трамп стал теперь нашим избранным президентом, которого американский народ выбрал в такие времена как нынешние», — написал спикер.
В США завершилось голосование на выборах президента. На пост претендовали бывший глава государства Дональд Трамп и действующий вице-президент Камала Харрис от Демократической партии. Для победы необходимо было получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп уже набрал 277.
Сам Трамп уже выступил перед своими сторонниками и назвал себя 47-м президентом США.
«Наша страна нуждается в помощи, мы все исправим. Мы преодолели проблемы, которые никто не думал, что мы сможем преодолеть. Хочу сказать спасибо народу Америки», — сказал он.
Что обещал сделать Трамп, если станет президентом?
Во время предвыборной гонки Трамп сделал много заявлений. Во-первых, он неоднократно призывал к завершению СВО. Как писали американские издания, политик заинтересован в приостановке военной помощи Киеву и заключении «сделки» с руководством обеих стран — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Трамп заявлял, что сможет остановить конфликт за 24 часа.
«Они умирают, русские и украинцы. Я хочу, чтобы они перестали умирать. И я сделаю это [закончу конфликт], я сделаю это за 24 часа», — цитирует Трампа РБК.
При этом политик резко высказывался в отношении руководства РФ. В интервью The Wall Street Journal он заявлял, что угрожал Путину, если конфликт в Украине не завершится.
«Владимир, если ты будешь гоняться за Украиной, я нанесу тебе такой сильный удар, что ты даже не поверишь. Я нанесу тебе удар прямо в центр гребаной Москвы. Я сказал: мы друзья. Я не хочу этого делать, но у меня нет выбора», — цитирует Трампа РБК.
В отношении конфликта на Ближнем Востоке ожидается, что Трамп поддержит Израиль.
В плане внутренней политики США Трамп выступает за сокращение мигрантов и развитие внутреннего бизнеса. Он выступает за принудительную депортацию нелегальных мигрантов, введение 20% пошлин для ввозимой в США иностранной продукции, для китайской — до 60%.