В конце ноября в Красноярск придут морозы? Что говорит синоптик

Posted 6 ноября, 12:06
Published 6 ноября, 12:06
Modified 6 ноября, 12:08
Updated 6 ноября, 12:08
Синоптик дал прогноз на ноябрь телеканалу «Прима». По его словам, первая декада ноября будет «аномально теплая»: ночью температура будет в пределах 0…–5, а днем — до +4 .
Во второй декаде ночами прогнозируют –8…–13, днем от –3 до –8. 20-градусные морозы могут прийти в Красноярск в последней декаде ноября, уточнил Заводченков.
При этом сервисы погоды таких морозов пока не прогнозируют. По их данным в конце ноября в Красноярске температура ночью будет около –9, а днем — около –5.