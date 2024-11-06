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Posted 6 ноября, 12:06

Published 6 ноября, 12:06

Modified 6 ноября, 12:08

Updated 6 ноября, 12:08

Синоптик заявил, что в конце ноября в Красноярск придут морозы

В конце ноября в Красноярск придут морозы? Что говорит синоптик

6 ноября 2024, 12:06
Фото: prmira.ru.

Синоптик заявил, что в конце ноября в Красноярск придут морозы

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Вадим Заводченков заявил, что в конце ноября в Красноярск придут морозы до –20.

Синоптик дал прогноз на ноябрь телеканалу «Прима». По его словам, первая декада ноября будет «аномально теплая»: ночью температура будет в пределах 0…–5, а днем — до +4 .

Во второй декаде ночами прогнозируют –8…–13, днем от –3 до –8. 20-градусные морозы могут прийти в Красноярск в последней декаде ноября, уточнил Заводченков.

При этом сервисы погоды таких морозов пока не прогнозируют. По их данным в конце ноября в Красноярске температура ночью будет около –9, а днем — около –5.

Фото: yandex.ru/pogoda
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