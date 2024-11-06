В Красноярске бригадир начал душить девушку-водителя. Она обогнала его на дороге

Posted 6 ноября, 04:42
Published 6 ноября, 04:42
Modified 6 ноября, 08:06
Updated 6 ноября, 08:06
Запись из кабины автобуса прислали в редакцию ТВК. Сообщается, что инцидент произошел 30 октября.
По словам красноярца, приславшего видео, мужчина на ролике — бригадир маршрута №19, девушка — водитель автобуса.
На записи видно, как девушка и мужчина о чем-то спорят. В какой-то момент девушка замахнулась на собеседника, после чего их спор продолжился. В итоге мужчина схватил двумя руками девушку за горло и повалил на водительское сиденье.
Красноярец, который прислал ролик, утверждает, что конфликт возник из-за того, что девушка якобы обогнала бригадира на маршруте.
«Проспект Мира» связался с перевозчиком маршрута №19. Вот что нам ответили:
«Извините, но сейчас руководителя нет на месте и никто вам не сможет прокомментировать ситуацию».
В департаменте горхозяйства и транспорта корреспонденту «ПМ» заявили, что в настоящее время на муниципальном предприятии проводится внутренняя проверка.
«Сейчас на предприятии разбираются в ситуации. После этого виновных накажут — увольнением или штрафом».
До этого мы рассказывали о том, что в Красноярске подрались водители автобусов №63 и №71. За боем мужчин наблюдали пассажиры.