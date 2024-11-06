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Posted 6 ноября, 04:42

Published 6 ноября, 04:42

Modified 6 ноября, 08:06

Updated 6 ноября, 08:06

В Красноярске бригадир маршрута накинулся на девушку-водителя и начал ее душить

В Красноярске бригадир начал душить девушку-водителя. Она обогнала его на дороге

6 ноября 2024, 04:42
Фото: t.me/tvknew.

В Красноярске бригадир маршрута накинулся на девушку-водителя и начал ее душить

В Красноярске бригадир маршрута №19 накинулся на девушку-водителя и начал ее душить.

Запись из кабины автобуса прислали в редакцию ТВК. Сообщается, что инцидент произошел 30 октября.

По словам красноярца, приславшего видео, мужчина на ролике — бригадир маршрута №19, девушка — водитель автобуса.

Видео: t.me/tvknew.

На записи видно, как девушка и мужчина о чем-то спорят. В какой-то момент девушка замахнулась на собеседника, после чего их спор продолжился. В итоге мужчина схватил двумя руками девушку за горло и повалил на водительское сиденье.

Красноярец, который прислал ролик, утверждает, что конфликт возник из-за того, что девушка якобы обогнала бригадира на маршруте.

«Проспект Мира» связался с перевозчиком маршрута №19. Вот что нам ответили:

«Извините, но сейчас руководителя нет на месте и никто вам не сможет прокомментировать ситуацию».

В департаменте горхозяйства и транспорта корреспонденту «ПМ» заявили, что в настоящее время на муниципальном предприятии проводится внутренняя проверка.

«Сейчас на предприятии разбираются в ситуации. После этого виновных накажут — увольнением или штрафом».

До этого мы рассказывали о том, что в Красноярске подрались водители автобусов №63 и №71. За боем мужчин наблюдали пассажиры.

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