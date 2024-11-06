В Красноярске не разрешили достраивать легендарный небоскреб КАТЭКа на Стрелке

В 2004-м у башни появился новый хозяин. Им стал бизнесмен Владимир Горячев и компания «Инженеринг–строй». За проектом реконструкции Горячев обратился к создателям башни — Виталию Орехову и Нине Петровой. Но проект Горячеву не понравился, от услуг Петровой отказались. В здании провели коммуникации, установили лифты, закрыли тепловой контур. Оставалось провести отделочные работы, но закончились деньги. Сдать объект обещали к 2010-му, потом к 2014-му, но этого не произошло.