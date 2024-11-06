В Красноярске не разрешили достраивать легендарный небоскреб КАТЭКа на Стрелке

Posted 6 ноября, 02:39
Published 6 ноября, 02:39
Modified 6 ноября, 02:41
Updated 6 ноября, 02:41
Владеет небоскребом на Стрелке компания «Хаста». В мае этого года директор организации заявил, что здание достроят, но не назвал сроки завершения строительства.
Как указано на сайте единого реестра заключений, компания «Хаста» заказала проектную документацию по завершению строительства «КАТЭК НИИ Уголь».
Сообщается, что проект получил отрицательное заключение госэкспертизы. При этом причины отказа не называются.
В списке исполнителей, которые подготовили проект, указано около 10 фирм различного профиля.
«КАТЭК НИИ Уголь» считается самым затянутым и известным долгостроем Красноярска. Его самый верхний, 26-й, этаж был достроен в 1985 году, после чего строительство остановилось.
Идея поставить стометровое здание принадлежит автору архитектурного ансамбля на Стрелке — Арэгу Демирханову. Высотка должна была завершить композицию из зданий бывшего музея Ленина, а ныне музейного центра «Площадь мира», и Красноярской филармонии. Разместить в высотке предполагалось ученых угледобывающей организации «КАТЭК». А внутри должно было находиться единственное за Уралом вращающееся кафе.
Здание должно было стать самым высоким за Уралом, но грунт на месте стройки оказался слишком рыхлым. При строительстве КАТЭК было вбито более тясячи свай, а ростверк достиг трехметровой толщины при том, что обычная его толщина — 60 сантиметров.
В 2004-м у башни появился новый хозяин. Им стал бизнесмен Владимир Горячев и компания «Инженеринг–строй». За проектом реконструкции Горячев обратился к создателям башни — Виталию Орехову и Нине Петровой. Но проект Горячеву не понравился, от услуг Петровой отказались. В здании провели коммуникации, установили лифты, закрыли тепловой контур. Оставалось провести отделочные работы, но закончились деньги. Сдать объект обещали к 2010-му, потом к 2014-му, но этого не произошло.