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Posted 6 ноября, 09:19

Published 6 ноября, 09:19

Modified 6 ноября, 10:07

Updated 6 ноября, 10:07

В Красноярске открылся первый ресторан «Перчини». Где?

В Красноярске открылся первый ресторан «Перчини». Где?

6 ноября 2024, 09:19
Фото: ТРЦ «Планета».
В красноярском ТРЦ «Планета» открылся первый в городе ресторан «Перчини».

Заведение заработало 2 ноября на втором этаже торгового центра. Это первое заведение бренда в Красноярске.

«Перчини» — это сеть ресторанов итальянской кухни. Заведения есть в Новосибирске, Сочи, Тюмени, Иркутске, Самаре и других городах.

Фото: ТРЦ «Планета»

В основе меню заведения — оригинальная пицца на двух видах теста: на тонком и воздушном, паста ручной работы. Для детей действует специальное меню.

На картах отзывов на ресторан в Красноярске пока немного — всего 14, оценка у заведения пока 3,9 звезды. В положительных отзывах пишут, что там вкусно, а персонал «приветливый». В негативных некоторые написали, что им забыли принести блюдо и жаловались на отсутствие туалета в самом ресторане.

Заведения сети в других городах в среднем оценили на 4,2–4,9 звезды из пяти.

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