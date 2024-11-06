В Красноярске открылся первый ресторан «Перчини». Где?

На картах отзывов на ресторан в Красноярске пока немного — всего 14, оценка у заведения пока 3,9 звезды. В положительных отзывах пишут, что там вкусно, а персонал «приветливый». В негативных некоторые написали, что им забыли принести блюдо и жаловались на отсутствие туалета в самом ресторане.