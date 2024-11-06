В Красноярске открылся первый ресторан «Перчини». Где?

Posted 6 ноября, 09:19
Published 6 ноября, 09:19
Modified 6 ноября, 10:07
Updated 6 ноября, 10:07
Заведение заработало 2 ноября на втором этаже торгового центра. Это первое заведение бренда в Красноярске.
«Перчини» — это сеть ресторанов итальянской кухни. Заведения есть в Новосибирске, Сочи, Тюмени, Иркутске, Самаре и других городах.
В основе меню заведения — оригинальная пицца на двух видах теста: на тонком и воздушном, паста ручной работы. Для детей действует специальное меню.
На картах отзывов на ресторан в Красноярске пока немного — всего 14, оценка у заведения пока 3,9 звезды. В положительных отзывах пишут, что там вкусно, а персонал «приветливый». В негативных некоторые написали, что им забыли принести блюдо и жаловались на отсутствие туалета в самом ресторане.
Заведения сети в других городах в среднем оценили на 4,2–4,9 звезды из пяти.