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Posted 6 ноября, 09:40

Published 6 ноября, 09:40

Modified 6 ноября, 09:40

Updated 6 ноября, 09:40

В Красноярске появятся еще две платные парковки. Рассказываем, где и на сколько мест

В Красноярске появятся еще две платные парковки. Рассказываем, где и на сколько мест

6 ноября 2024, 09:40
Фото: 1MI.
В Красноярске появятся две платные парковки — возле Краевой больницы и на улице Республики.

На портале госзакупок появился тендер на приобретение оборудования для двух платных парковок.

Заказчиком выступает управление дорог и благоустройства (УДИБ). Начальная цена контракта — 7 миллионов 314 тысяч рублей.

Парковки планируют оборудовать на базе бесплатных автостоянок. Первая платная парковка на 35 мест появится на улице Партизана Железняка, 3а (у Красноярской краевой больницы), второй паркинг на 80 машин оборудуют на улице Республики, 35.

Как указано в документах, будущий подрядчик должен доставить и установить различное оборудование, в том числе видеонаблюдение, шлагбаумы и информационные щиты.

Сообщается, что все работы победителю нужно выполнить до 25 декабря.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Госзакупки#Парковки#Автомобили#УДИБ#Платные парковки
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