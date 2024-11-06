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Posted 6 ноября, 01:24

Published 6 ноября, 01:24

Modified 6 ноября, 01:24

Updated 6 ноября, 01:24

В Красноярске ужесточили приговор экс-судье, осужденному за взятку от наркоторговца

В Красноярске ужесточили приговор экс-судье, осужденному за взятку от наркоторговца

6 ноября 2024, 01:24
Фото: 1MI.
В Красноярске бывшего зампредседателя Советского районного суда Сергея Тупеко признали виновным по новому уголовному делу.

По версии следствия, в феврале 2019 года Тупеко получил в своем рабочем кабинете через адвоката Ольгу Ганюшкину взятку в 1,2 миллиона рублей за смягчение наказания подзащитному Ганюшкиной, которого судили за сбыт наркотиков. Также Тупеко обещал содействовать в отправке наркоторговца на родину в Кыргызскую Республику для отбывания наказания.

Сергей Тупеко не признал свою вину. Краевой суд с учетом позиции прокурора назначил бывшему судье 13 лет колонии строгого режима, штраф в размере 6 миллионов рублей и запрет на госслужбу на пять лет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов края, бывшего зампредседателя Советского районного суда Красноярска Сергея Тупеко признали виновным по новому уголовному делу.

Сообщается, что Тупеко признали виновным в мошенничестве (часть 3 статья 159 УК РФ) и назначали 2,5 года лишения свободы.

По информации ТАСС, в июне 2018 года экс-судья взял у знакомого 300 тысяч рублей за решение вопроса о прекращении уголовного дела и заявил, что якобы должен передать деньги в МВД. Однако дело в отношении мужчины не прекратили и его в результате осудили.

В итоге по совокупности приговоров экс-судье ужесточили наказание до 14,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Суд#Приговор#Мошенничество#Взятка#Судья
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