В Красноярске ужесточили приговор экс-судье, осужденному за взятку от наркоторговца

По информации ТАСС, в июне 2018 года экс-судья взял у знакомого 300 тысяч рублей за решение вопроса о прекращении уголовного дела и заявил, что якобы должен передать деньги в МВД. Однако дело в отношении мужчины не прекратили и его в результате осудили.