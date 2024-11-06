В Красноярском крае новостройки подорожали на 11%. Сколько стоит квадратный метр?

Posted 6 ноября, 06:23
Published 6 ноября, 06:23
Modified 6 ноября, 06:24
Updated 6 ноября, 06:24
Как утверждают статистики, на конец III квартала этого года средняя стоимость 1 квадратного метра в новостройках составил 131 119 рублей, на вторичном рынке 95 363 рубля.
Сообщается, что по сравнению с IV кварталом прошлого года квартиры в новостройках подорожали на 11,2%, на вторичке — на 1,9%.
К примеру, на первичном рынке «улучшенки» стали дороже на 11,8%, квартиры среднего качества — на 10,2%, элитные квартиры — на 7,4%.
На вторичном рынке «улучшенки» выросли в цене на 3,3%, квартиры низкого качества — на 2,2%, элитные — на 1,9%. Квартиры среднего качества во «вторичке» подорожали на 0,8%.