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Posted 6 ноября, 06:23

Published 6 ноября, 06:23

Modified 6 ноября, 06:24

Updated 6 ноября, 06:24

Статистики рассказали, сколько стоит квадратный метр в красноярских новостройках

В Красноярском крае новостройки подорожали на 11%. Сколько стоит квадратный метр?

6 ноября 2024, 06:23
Фото: prmira.ru.

Статистики рассказали, сколько стоит квадратный метр в красноярских новостройках

В Красноярском крае продолжают расти цены на квартиры в новостройках и во вторичке. Об этом рассказали в Красноярскстате.

Как утверждают статистики, на конец III квартала этого года средняя стоимость 1 квадратного метра в новостройках составил 131 119 рублей, на вторичном рынке 95 363 рубля.

Сообщается, что по сравнению с IV кварталом прошлого года квартиры в новостройках подорожали на 11,2%, на вторичке — на 1,9%.

К примеру, на первичном рынке «улучшенки» стали дороже на 11,8%, квартиры среднего качества — на 10,2%, элитные квартиры — на 7,4%.

На вторичном рынке «улучшенки» выросли в цене на 3,3%, квартиры низкого качества — на 2,2%, элитные — на 1,9%. Квартиры среднего качества во «вторичке» подорожали на 0,8%.

  • До этого мы писали, что Красноярск вошел в топ-15 регионов России по доступности аренды жилья.
  • При этом Красноярск за последнее время дважды возглавлял рейтинги по росту цен на аренду недвижимости. Так, с августа по сентябрь, аренда в Красноярске выросла на 19,6% — это самый высокий показатель среди всех городов-миллионников страны по данным сервиса «Яндекс Аренда».
  • За год аренда в городе подорожала на 66,3% — это самый высокий показатель среди других городов по данным издания «РБК-Недвижимость».
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