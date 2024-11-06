prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 ноября, 03:16

Published 6 ноября, 03:16

Modified 6 ноября, 03:17

Updated 6 ноября, 03:17

В Красноярском крае за 18 миллиардов продают крупный участок недр

В Красноярском крае за 18 миллиардов продают крупный участок недр

6 ноября 2024, 03:16
Фото: freepik.com.
В Красноярском крае на торги выставили крупный участок недр — «Верхотуровское месторождение». Оно расположено в Мотыгинском районе.

Лот о продаже права на пользование «Верхотуровским месторождением» опубликовали на портале «Гис. торги».

Как указано в документах, площадь участка составляет 15,38 квадратных километров. Участок недр предназначен для разведки и добычи магнезита и доломита.

Победитель аукциона сможет пользоваться участком недр 20 лет. Начальная стоимость — 18 миллиардов 580 миллионов рублей. Торги назначены на 17 декабря этого года.

  • До этого мы рассказывали о том, что виновной в гибели 20 человек компании «Сисим» отдали новое месторождение золота в Красноярском крае.
Читайте также:
В Красноярском крае почти за полмиллиарда продают золоторудное месторождениеНа севере Красноярского края продают нефтегазовое месторождение за 866 миллионовЧелябинский миллиардер запустит в Красноярском крае золотодобывающий комбинат
#Никита Алексеев#Общество#Красноярский край#Мотыгинский район#Аукцион#Продажа#Участок#Месторождение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика