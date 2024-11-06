В Красноярском крае за 18 миллиардов продают крупный участок недр

Posted 6 ноября, 03:16
Published 6 ноября, 03:16
Modified 6 ноября, 03:17
Updated 6 ноября, 03:17
Лот о продаже права на пользование «Верхотуровским месторождением» опубликовали на портале «Гис. торги».
Как указано в документах, площадь участка составляет 15,38 квадратных километров. Участок недр предназначен для разведки и добычи магнезита и доломита.
Победитель аукциона сможет пользоваться участком недр 20 лет. Начальная стоимость — 18 миллиардов 580 миллионов рублей. Торги назначены на 17 декабря этого года.