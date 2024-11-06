В Новосибирске предложили размещать QR-коды на могилах умерших. А в Красноярске?

По сути, заказать его могут жители любого уголка страны, красноярцы в том числе. Представитель ритуального агентства в Новосибирске не стал раскрывать, сколько человек уже воспользовались услугой, однако заявил, что заказы есть. Он также заявил, что за доставку придется доплатить отдельно (за тысячу рублей только изготовят код), зато есть возможность получить QR по почте, распечатать его и установить на памятнике.