В Новосибирске предложили размещать QR-коды на могилах умерших. А в Красноярске?

Posted 6 ноября, 08:34
Published 6 ноября, 08:34
Modified 6 ноября, 08:36
Updated 6 ноября, 08:36
Объявление на одном из сайтов житель Новосибирска разместил в конце октября. Он предлагает «изготовить и прислать шильдик с QR-кодом». Есть услуга загрузки видео с покойным или рассказом о нем.
«К QR-коду создается и привязывается страницa усопшегo в любой соцсети.
На данной странице Вы можете разместить, любую информацию которую Вы пожелаете, например, биографию, фото, видео и т. д. Рекомендуем создавать данные страницы на портале Родственники. РRО, это отечественный бесплатный генеалогический портал, позволит не только создать страницу, но и сохранить местоположение захоронения с помощью геолокации, а с помощью настроек приватности определить, кто может видеть информацию, например, можно сделать, чтобы информацию видели только родственники, либо определенные люди», — указано в описании.
Размер обещают сделать тот, который пожелает клиент — код наносится на металлическую пластину. Для заказа нужно только прислать ссылку на созданную страницу — дальше компания создает QR-код и присылает его доставкой.
По сути, заказать его могут жители любого уголка страны, красноярцы в том числе. Представитель ритуального агентства в Новосибирске не стал раскрывать, сколько человек уже воспользовались услугой, однако заявил, что заказы есть. Он также заявил, что за доставку придется доплатить отдельно (за тысячу рублей только изготовят код), зато есть возможность получить QR по почте, распечатать его и установить на памятнике.
Sibnovosti.ru обзвонили несколько местных ритуальных агентств и выяснили, что в Красноярске такая услуга спросом не пользуется. В одной крупной компании заявили, что они готовы изготовить QR-код, но никто этим не интересовался. Если красноярцы обратятся — они готовы это сделать.
В комментариях на маркетплейсах, где такие услуги тоже есть, одни люди пишут, что это хороший способ, чтобы сохранить воспоминания о покойном, другие считают это чем-то «ненормальным» и «жутким».
Красноярка взялась за так называемую гроботерапию — за 400 тысяч рублей она готова устроить похороны для живого человека, чтобы тот «переосмыслил жизнь». Ранее красноярцы негативно отнеслись к подобной услуге.