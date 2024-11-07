«Чтобы у них руки отсохли!»: неизвестные украли подсветку со стелы «Красноярск»

Posted 7 ноября, 04:52
Published 7 ноября, 04:52
Modified 7 ноября, 04:52
Updated 7 ноября, 04:52
Сегодня утром, 7 ноября, экс-мэр Красноярска, а ныне депутат Госдумы Сергей Еремин опубликовал пост, в котором рассказал, что стела «Красноярск» стоит без подсветки «в кромешной тьме».
«А ведь в свое время ее спасали, можно сказать, всем городом от уничтожения», — написал Сергей Еремин.
В управлении дорог и благоустройства (УДИБ) вот так прокомментировали ситуацию: «Чтобы у них руки отсохли!».
«Так говорил Сергей Еремин. И именно так мы можем сказать тем, кто украл подсветку на всеми нами любимой стеле „Красноярск“».
В УДИБ сообщили, что уже заказали новое оборудование. Его планируют установить в первой декаде декабря.