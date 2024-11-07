«Чтобы у них руки отсохли!»: неизвестные украли подсветку со стелы «Красноярск»

В Красноярске неизвестные украли подсветку со стелы, которая находится на въезде в город со стороны Емельяновского района.

Сегодня утром, 7 ноября, экс-мэр Красноярска, а ныне депутат Госдумы Сергей Еремин опубликовал пост, в котором рассказал, что стела «Красноярск» стоит без подсветки «в кромешной тьме». «А ведь в свое время ее спасали, можно сказать, всем городом от уничтожения», — написал Сергей Еремин. Стела «Красноярск» . Фото: t.me/dorogi_krsk В управлении дорог и благоустройства (УДИБ) вот так прокомментировали ситуацию: «Чтобы у них руки отсохли!». «Так говорил Сергей Еремин. И именно так мы можем сказать тем, кто украл подсветку на всеми нами любимой стеле „Красноярск“». В УДИБ сообщили, что уже заказали новое оборудование. Его планируют установить в первой декаде декабря. Читайте также: В Красноярске на новогоднюю иллюминацию потратят 55 миллионов рублей Красноярцам рассказали, когда откроется новогодняя ярмарка на острове Татышев Как будут праздновать Новый год в Красноярске? Вот программа