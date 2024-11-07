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Posted 7 ноября, 04:52

Published 7 ноября, 04:52

Modified 7 ноября, 04:52

Updated 7 ноября, 04:52

Стела «Красноярск»

«Чтобы у них руки отсохли!»: неизвестные украли подсветку со стелы «Красноярск»

7 ноября 2024, 04:52
Фото: t.me/eremin_krsk. Стела «Красноярск»
В Красноярске неизвестные украли подсветку со стелы, которая находится на въезде в город со стороны Емельяновского района.

Сегодня утром, 7 ноября, экс-мэр Красноярска, а ныне депутат Госдумы Сергей Еремин опубликовал пост, в котором рассказал, что стела «Красноярск» стоит без подсветки «в кромешной тьме».

«А ведь в свое время ее спасали, можно сказать, всем городом от уничтожения», — написал Сергей Еремин.
Стела «Красноярск»Стела «Красноярск»
Стела «Красноярск». Фото: t.me/dorogi_krsk

В управлении дорог и благоустройства (УДИБ) вот так прокомментировали ситуацию: «Чтобы у них руки отсохли!».

«Так говорил Сергей Еремин. И именно так мы можем сказать тем, кто украл подсветку на всеми нами любимой стеле „Красноярск“».

В УДИБ сообщили, что уже заказали новое оборудование. Его планируют установить в первой декаде декабря.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Кража#Сергей Еремин#Мэр#УДИБ#Стела
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