Экс-замминистра спорта края будут судить за махинации с «Платинум ареной»

По версии следствия, в декабре 2020 года замминистра Сотников продвинул своего знакомого Сергея Коляко на должность гендиректора АО «Платинум Арена». После этого, как полагается, они заключали договоры между спортивным комплексом и подконтрольным им ООО СК «Вавилон» на техническое обслуживание. С декабря 2021 по октябрь 2023 года, считают следователи, они похитили более 2,3 миллионов рублей. При этом часть работ, предусмотренных договорами, фактически не была выполнена.