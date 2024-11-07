Экс-замминистра спорта края будут судить за махинации с «Платинум ареной»

Posted 7 ноября, 09:49
Published 7 ноября, 09:49
Modified 7 ноября, 10:21
Updated 7 ноября, 10:21
По версии следствия, в декабре 2020 года замминистра Сотников продвинул своего знакомого Сергея Коляко на должность гендиректора АО «Платинум Арена». После этого, как полагается, они заключали договоры между спортивным комплексом и подконтрольным им ООО СК «Вавилон» на техническое обслуживание. С декабря 2021 по октябрь 2023 года, считают следователи, они похитили более 2,3 миллионов рублей. При этом часть работ, предусмотренных договорами, фактически не была выполнена.
В январе 2023 года между комплексом и «СК Вавилон» вновь заключили договор на оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию арены на 9 миллионов рублей. С января 2023 года по октябрь 2023 года подрядчик подготовил акты выполненных работ с «заведомо ложными сведениями о выполнении работ в полном объеме».
Против Сотникова возбудили два уголовных дела о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и организации растраты (часть 3 статьи 33, часть 4 статьи 160 УК РФ).
Как уточнили в СК, бывший чиновник признал свою вину и возместил причиненный ущерб в полном объеме.