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Posted 7 ноября, 02:46

Published 7 ноября, 02:46

Modified 7 ноября, 02:47

Updated 7 ноября, 02:47

Яичница

«Это миф»: красноярцам рассказали, вредно ли ужинать после шести вечера

7 ноября 2024, 02:46
Фото: 1MI. Яичница

Красноярцам рассказали, можно ли есть после шести вечера и сохранить фигуру

В краевом Роспотребнадзоре объяснили красноярцам, можно ли ужинать после шести часов вечера и не набрать лишние килограммы.

Специалисты отмечают, что теория о том, что после шести вечера организм превращает всю еду в жир — миф.

По словам экспертов, самое важно то, чтобы последний прием пищи должен быть не позднее, чем за 2-3 часа до сна.

«Если спать вы ложитесь в девять вечера, тогда вполне разумно не есть после шести. Однако если вы засыпаете в двенадцать, то будете просто голодать, а ночью организм потребует свое».

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что если интервалы между приемами пищи составляют больше 6 часов, то метаболизм замедляется и чувство голода организм воспринимает как стресс.

В итоге он начинает откладывать жир и человек вместо того, чтобы худеть, только набирает вес. Специалисты советуют питаться равномерно в течение дня и выбирать сбалансированный рацион.

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#Никита Алексеев#Люди#Общество#Еда#Здоровье#Красноярский край#Роспотребнадзор#Лишний вес#Питание
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