«Это миф»: красноярцам рассказали, вредно ли ужинать после шести вечера

Posted 7 ноября, 02:46
Published 7 ноября, 02:46
Modified 7 ноября, 02:47
Updated 7 ноября, 02:47
Специалисты отмечают, что теория о том, что после шести вечера организм превращает всю еду в жир — миф.
По словам экспертов, самое важно то, чтобы последний прием пищи должен быть не позднее, чем за 2-3 часа до сна.
«Если спать вы ложитесь в девять вечера, тогда вполне разумно не есть после шести. Однако если вы засыпаете в двенадцать, то будете просто голодать, а ночью организм потребует свое».
В Роспотребнадзоре подчеркивают, что если интервалы между приемами пищи составляют больше 6 часов, то метаболизм замедляется и чувство голода организм воспринимает как стресс.
В итоге он начинает откладывать жир и человек вместо того, чтобы худеть, только набирает вес. Специалисты советуют питаться равномерно в течение дня и выбирать сбалансированный рацион.