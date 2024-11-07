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Posted 7 ноября, 08:06

Published 7 ноября, 08:06

Modified 7 ноября, 10:40

Updated 7 ноября, 10:40

Гольдман сбежал из России год назад — его вообще ищут? Спросили полицию

Гольдман сбежал из России год назад — его вообще ищут? Спросили полицию

7 ноября 2024, 08:06
Фото: Роман Гольдман.
Гольдман покинул Россию в начале ноября 2023 года — после этого против него возбудили уголовные дела за мошенничество. Полиция сообщает, что пока не установила его местоположение.

Против бизнесмена и экс-депутата Романа Гольдмана в ноябре 2023 года возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ). Дело связано с обращениями в полицию пайщиков сельскохозяйственного кооператива «Агро Вклад», который прекратил работу в ноябре.

В январе 2024 года возбудили второе уголовное дело за мошенничество. По версии следствия, Гольдман продал предприятие, которым не имел права распоряжаться — из-за того, что не расплатился с прошлым владельцем.

Сам Гольдман покинул Россию в начале ноября 2023 года. В полиции говорили, что он находится в «недружественной» стране и что им известно его местонахождение.

Полиция наложила арест на сумму около 4 млрд рублей — это имущество бизнесмена и всех юридических лиц, входящих в группу компаний ПАО УК «Голдман Групп».

Как сообщил «ПМ» глава краевого МВД Александр Речицкий на пресс-конференции, сейчас Гольдман подозреваемый в тяжком преступлении — он находится в международном розыске и заочно арестован.

«Естественно, мы предпринимаем все меры, для того чтобы его установить. Страну исхода, сразу хочу сказать, мы пока не установили, поскольку есть определенные сомнения, что он, возможно, передвигается, предпринимает однозначные шаги, чтобы свое местоположение не фиксировать», — заявил Речицкий.

При этом, по словам Речицкого, привлечение Гольдмана к ответственности — это «вопрос времени». Однако, говорит глава МВД, если его «не найдут», то полиция «все равно решит вопрос» с возмещением ущерба — для этого и арестовано имущество.

  • Ранее прокуратура Красноярского края утвердила обвинение Никите Михееву, родственнику Гольдмана. Михеева будет судить за экономические преступления, связанные с экс-депутатом.
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