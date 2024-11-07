Гольдман сбежал из России год назад — его вообще ищут? Спросили полицию

Posted 7 ноября, 08:06
Published 7 ноября, 08:06
Modified 7 ноября, 10:40
Updated 7 ноября, 10:40
В январе 2024 года возбудили второе уголовное дело за мошенничество. По версии следствия, Гольдман продал предприятие, которым не имел права распоряжаться — из-за того, что не расплатился с прошлым владельцем.
Полиция наложила арест на сумму около 4 млрд рублей — это имущество бизнесмена и всех юридических лиц, входящих в группу компаний ПАО УК «Голдман Групп».
Как сообщил «ПМ» глава краевого МВД Александр Речицкий на пресс-конференции, сейчас Гольдман подозреваемый в тяжком преступлении — он находится в международном розыске и заочно арестован.
«Естественно, мы предпринимаем все меры, для того чтобы его установить. Страну исхода, сразу хочу сказать, мы пока не установили, поскольку есть определенные сомнения, что он, возможно, передвигается, предпринимает однозначные шаги, чтобы свое местоположение не фиксировать», — заявил Речицкий.
При этом, по словам Речицкого, привлечение Гольдмана к ответственности — это «вопрос времени». Однако, говорит глава МВД, если его «не найдут», то полиция «все равно решит вопрос» с возмещением ущерба — для этого и арестовано имущество.