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Posted 7 ноября, 07:57

Published 7 ноября, 07:57

Modified 7 ноября, 10:32

Updated 7 ноября, 10:32

Хоккеист хакасского «Металлурга» погиб после драки у ночного клуба

Хоккеист хакасского «Металлурга» погиб после драки у ночного клуба

7 ноября 2024, 07:57
Фото: vk.com/metallurgabaza.
Нападающий ХК «Металлург» умер после избиения у ночного клуба в Абакане. Как рассказал «ПМ» источник в правоохранительных органах, речь идет о 37-летнем Артеме Торточакове. Спортсмена запинал 25-летний парень.

Конфликт произошел в ночь на 3 ноября у одного из заведений Абакана. По версии следствия, около клуба хоккеист поссорился с другим парнем. Сообщается, что подозреваемый несколько раз ударил Торточакова по голове руками и ногами. После драка продолжилась чуть дальше — на перекрестке улиц Дружбы Народов и Кати Перекрещенко.

Спортсмена после конфликта увезли в больницу, но не спасли. Он скончался в этот же день вечером из-за черепно-мозговой травмы.

Карточка спортсмена до сих пор находится в реестре игроков федерации хоккея с мячом РоссииКарточка спортсмена до сих пор находится в реестре игроков федерации хоккея с мячом России
Карточка спортсмена до сих пор находится в реестре игроков федерации хоккея с мячом России. Фото: prmira.ru

25-летнего подозреваемого в избиении уже задержали, его допрашивают. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

На странице хоккейного клуба, в котором играл погибший, появился некролог.

«Артем был не просто игроком, он был душой нашего клуба. Его отношение к спорту, к семье, его умение вдохновлять товарищей по команде и его несгибаемый дух были примером для всех нас. Он не только демонстрировал высокий уровень своего мастерства, но и вносил в игру страсть и энтузиазм, которые зажигали сердца наших болельщиков».

Прощание со спортсменом прошло накануне.

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