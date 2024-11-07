Хоккеист хакасского «Металлурга» погиб после драки у ночного клуба

Конфликт произошел в ночь на 3 ноября у одного из заведений Абакана. По версии следствия, около клуба хоккеист поссорился с другим парнем. Сообщается, что подозреваемый несколько раз ударил Торточакова по голове руками и ногами. После драка продолжилась чуть дальше — на перекрестке улиц Дружбы Народов и Кати Перекрещенко.