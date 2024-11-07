Хоккеист хакасского «Металлурга» погиб после драки у ночного клуба

Posted 7 ноября, 07:57
Published 7 ноября, 07:57
Modified 7 ноября, 10:32
Updated 7 ноября, 10:32
Конфликт произошел в ночь на 3 ноября у одного из заведений Абакана. По версии следствия, около клуба хоккеист поссорился с другим парнем. Сообщается, что подозреваемый несколько раз ударил Торточакова по голове руками и ногами. После драка продолжилась чуть дальше — на перекрестке улиц Дружбы Народов и Кати Перекрещенко.
Спортсмена после конфликта увезли в больницу, но не спасли. Он скончался в этот же день вечером из-за черепно-мозговой травмы.
25-летнего подозреваемого в избиении уже задержали, его допрашивают. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
На странице хоккейного клуба, в котором играл погибший, появился некролог.
«Артем был не просто игроком, он был душой нашего клуба. Его отношение к спорту, к семье, его умение вдохновлять товарищей по команде и его несгибаемый дух были примером для всех нас. Он не только демонстрировал высокий уровень своего мастерства, но и вносил в игру страсть и энтузиазм, которые зажигали сердца наших болельщиков».
Прощание со спортсменом прошло накануне.