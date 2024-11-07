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Posted 7 ноября, 09:05

Published 7 ноября, 09:05

Modified 7 ноября, 09:07

Updated 7 ноября, 09:07

Идут ли красноярские полицейские на СВО из-за низких зарплат? Ответ главы МВД

Идут ли красноярские полицейские на СВО из-за низких зарплат? Ответ главы МВД

7 ноября 2024, 09:05
Фото: 1MI.
Глава краевого МВД Александр Речицкий рассказал, уходят ли сотрудники полиции на СВО из-за низких зарплат.

Такой вопрос задал корреспондент «ПМ» главе МВД на пресс-конференции 7 ноября. В ответ Речицкий заявил, что «он бы не сказал, что сотрудники уходят на СВО из-за низких зарплат». Однако он уточнил, что с июня 2022 года полицейские края «непрерывно находятся на территории Херсонской области».

«Все мои заместители, генералы, побывали в качестве руководителей временных управлений. Сегодня значительное количество личного состава уже там неоднократно проходили службу», — сказал Речицкий.

Количество полицейских, желающих уехать туда в командировку, заявляет глава МВД, растет.

При этом Речицкий сообщил, что некомплект сотрудников полиции сейчас составляет 16,4% — около 2 тысяч сотрудников. Причиной этого Речицкий назвал неконкурентную зарплату по сравнению с коммерческими организациями.

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