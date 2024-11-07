Идут ли красноярские полицейские на СВО из-за низких зарплат? Ответ главы МВД

Такой вопрос задал корреспондент «ПМ» главе МВД на пресс-конференции 7 ноября. В ответ Речицкий заявил, что «он бы не сказал, что сотрудники уходят на СВО из-за низких зарплат». Однако он уточнил, что с июня 2022 года полицейские края «непрерывно находятся на территории Херсонской области».