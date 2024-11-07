Идут ли красноярские полицейские на СВО из-за низких зарплат? Ответ главы МВД

Posted 7 ноября, 09:05
Published 7 ноября, 09:05
Modified 7 ноября, 09:07
Updated 7 ноября, 09:07
Такой вопрос задал корреспондент «ПМ» главе МВД на пресс-конференции 7 ноября. В ответ Речицкий заявил, что «он бы не сказал, что сотрудники уходят на СВО из-за низких зарплат». Однако он уточнил, что с июня 2022 года полицейские края «непрерывно находятся на территории Херсонской области».
«Все мои заместители, генералы, побывали в качестве руководителей временных управлений. Сегодня значительное количество личного состава уже там неоднократно проходили службу», — сказал Речицкий.
Количество полицейских, желающих уехать туда в командировку, заявляет глава МВД, растет.
При этом Речицкий сообщил, что некомплект сотрудников полиции сейчас составляет 16,4% — около 2 тысяч сотрудников. Причиной этого Речицкий назвал неконкурентную зарплату по сравнению с коммерческими организациями.