Как избрание Трампа повлияет на курс доллара и криптовалюту? Мнение экономиста

Posted 7 ноября, 07:32
Published 7 ноября, 07:32
Modified 7 ноября, 07:34
Updated 7 ноября, 07:34
Экономист дала интервью изданию «Новые Известия». Сообщается, что на фоне известий об избрании Дональда Трампа президентом США курс биткоина вырос до 74 тысяч долларов.
«Сегодня рынки воодушевлены победой Трампа, который в своей предвыборной программе акцентировал внимание на экономике, а не на политике. Его обещания о защите американских экономических интересов могут позитивно сказаться на мировой экономике и энергетических рынках», — считает экономист.
По мнению Главиной, инвесторы надеются на мирное развитие, что также способствует росту экономики. На фоне положительных настроений инвесторов растет и доллар — это отражается на ценах на ценные бумаги и криптовалюты.
«В последние годы золото, как актив-убежище, росло из-за пессимистичных настроений, но сейчас они меняются. Инвесторы покупают доллар, ожидая, что Трамп защитит экономические интересы США. Если он сдержит свои обещания, это может привести к перспективному будущему для страны. В противном случае ситуация может вернуться к прежним проблемам. В целом Трамп, вероятно, внесет значительные коррективы в экономическую политику США, что окажет положительное влияние на курс доллара».
Как сообщает экономист, сейчас рынки реагируют положительно, однако негативная реакция есть у долговых ценных бумаг.
«Трамп сделал множество обещаний, включая снижение налогов, что приведет к увеличению бюджетного дефицита. В результате владельцы облигаций начинают беспокоиться, и крупные инвесторы нервничают, поскольку рост доходности по казначейским облигациям — это серьезный сигнал, который заставляет задуматься».
Преодолев порог в 75 тысяч долларов, биткоин обновил исторический максимум на фоне победы Дональда Трампа в выборах.
«Забавно, что еще в 2021 году Трамп называл биткоин „скамом“, мошенничеством. Теперь он выступает за развитие крипторынка: говорит, что США должны стать „криптостолицей планеты и биткоиновой супердержавой“, и даже обещает покрыть госдолг США за его счет — а это, на минуточку, более 35 трлн долларов».
По словам Главиной, текущий рост биткоина связан с позитивными ожиданиями инвесторов и повышенным интересом со стороны «крупных» игроков, таких как пенсионные фонды.
«Но стоит учитывать, что базовый анализ говорит, что, скорее всего, биткоин ждет коррекция. Индекс относительной силы (RSI) указывает на возможный откат, и прогнозируется, что цена может вернуться к уровню 69-70 тысяч долларов в ближайшее время».
На данный момент нет официальной информации о количестве биткоинов, находящихся на балансе правительства США. Аналитики портала Cryptorank предполагают, что речь идет более чем о 200 тысячах биткоинов.
«В таком случае, чтобы полностью погасить госдолг, цена биткоина должна достичь 180 млн долларов. Это звучит абсурдно… Поэтому более простой вариант — просто приобрести новые биткоины».
Однако, как заявляет экономист, победа Трампа вряд ли окажет какое-то влияние на развитие крипторынка в РФ.