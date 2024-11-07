Красноярка отсудила у мебельного магазина 71 тысячу за диван другого цвета

Posted 7 ноября, 05:30
Published 7 ноября, 05:30
Modified 7 ноября, 05:30
Updated 7 ноября, 05:30
Как рассказали в Роспотребнадзоре, красноярка нашла идеальный для себя диван в мебельном магазине «Новыйдиван» на Вавилова.
Женщина выбрала понравившийся оттенок и заключила договор об изготовлении дивана. Однако в день доставки покупательнице вместо светло-бежевого дивана с золотистым отливом привезли темно-серого цвета.
Красноярка не приняла заказ и потребовала вернуть деньги, однако в мебельном магазине ей отказали.
В итоге суд обязал компанию выплатить клиентке 71 548 рублей, из которых 64 860 рублей — за изготовление дивана, 6 688 рублей — проценты за использование чужими деньгами. По словам красноярки, магазин уже выплатил ей всю сумму.