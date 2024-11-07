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Posted 7 ноября, 05:30

Published 7 ноября, 05:30

Modified 7 ноября, 05:30

Updated 7 ноября, 05:30

Диван

Красноярка отсудила у мебельного магазина 71 тысячу за диван другого цвета

7 ноября 2024, 05:30
Фото: 1MI. Диван
Жительница Красноярска отсудила деньги у мебельного магазина за диван другого цвета.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, красноярка нашла идеальный для себя диван в мебельном магазине «Новыйдиван» на Вавилова.

Женщина выбрала понравившийся оттенок и заключила договор об изготовлении дивана. Однако в день доставки покупательнице вместо светло-бежевого дивана с золотистым отливом привезли темно-серого цвета.

Красноярка не приняла заказ и потребовала вернуть деньги, однако в мебельном магазине ей отказали.

В итоге суд обязал компанию выплатить клиентке 71 548 рублей, из которых 64 860 рублей — за изготовление дивана, 6 688 рублей — проценты за использование чужими деньгами. По словам красноярки, магазин уже выплатил ей всю сумму.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Магазин#Роспотребнадзор#Вавилова#Мебель#Диван
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