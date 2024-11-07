Красноярка в суде доказала, что прививка от клеща бесплатна для всех. Минздрав против

Полная позиция суда:

Сообщается, что суд постановил: к числу основных прав человека Конституцией РФ отнесено право на охрану здоровья. В ФЗ №157 сказано, что государство гарантирует гражданам доступность профилактических прививок и прививок по эпидемическим показаниям.

В прививка против КВЭ входит в национальный календарь прививок по эпидемическим показателям. Согласно нему, она положена живущим на эндемичных по клещевому энцефалиту территориях.

В перечень эндемичных территорий по клещевому энцефалиту, который утвердили в Роспотребнадзоре, входит 57 из 61 административной территории края, в том числе Красноярск.