Красноярка в суде доказала, что прививка от клеща бесплатна для всех. Минздрав против

Posted 7 ноября, 11:30
Published 7 ноября, 11:30
Modified 7 ноября, 11:34
Updated 7 ноября, 11:34
Об этой истории рассказал телеканал «ТВК». Красноярка Жанна сообщила, что ставит прививку от энцефалита с 2008 года. Бесплатно она ставила вакцину до 2019 года.
«В последний раз ставила прививку в 2016 году — все было бесплатно. В 2019 году, когда пришло время ревакцинироваться, пошла ставить, а мне сказали: „Вакцины нет, идите платно ставьте либо самостоятельно приобретайте вакцину, привозите и мы поставим“. Как так? Никаких изменений не было. Подняла все законодательство. Там написано, что из краевого бюджета должны выделяться денежные средства на вакцину не только детям, но и взрослым».
Девушке пришлось купить вакцину в аптеке, поехать в поликлинику, и поставить прививку в процедурном кабинете. После этого написала в краевую прокуратуру, на имя губернатора и в минздрав.
В поликлинике Жанне ответили, что вакцинация взрослого населения против КВЭ за счет средств краевого бюджета не предусмотрена на основании письма краевого Минздрава от 12.03.2019.
В том же 2019 году женщине пришел ответ от минздрава — там сообщили, что в краевом бюджете предусмотрены деньги на вакцину от энцефалита, но есть нюансы.
«Вместе с тем, выделяемые министерству финансовые средства не позволяют в настоящее время провести бесплатно вакцинацию против клещевого энцефалита всего населения Красноярского края, в связи с чем приоритет отдан обеспечению безопасности летнего оздоровления детей начинай с 10-летнего возраста».
Через три года у Жанны снова наступило время ревакцинации — бесплатно ставить прививку отказались и в этот раз. Она снова написала заявления, но еще и подала иск в суд.
В итоге суд принял решение в пользу женщины — ей вернули деньги за вакцину и судебные издержки.
Сообщается, что суд постановил: к числу основных прав человека Конституцией РФ отнесено право на охрану здоровья. В ФЗ №157 сказано, что государство гарантирует гражданам доступность профилактических прививок и прививок по эпидемическим показаниям.
В прививка против КВЭ входит в национальный календарь прививок по эпидемическим показателям. Согласно нему, она положена живущим на эндемичных по клещевому энцефалиту территориях.
В перечень эндемичных территорий по клещевому энцефалиту, который утвердили в Роспотребнадзоре, входит 57 из 61 административной территории края, в том числе Красноярск.
При этом в краевом минздраве журналистам заявили, что в крае бесплатные вакцины предусмотрены только для детей школьного возраста — с 7 до 12 лет. там утверждают, что взрослые прививаются только с учетом эпидемической ситуации и профессиональной деятельности.
В Роспотребнадзоре также сообщили, что сейчас прививку от КВЭ ставят только детям с 7 лет.
Однако Юрист Ольга Карпова заявила, что бесплатная прививка от клещевого энцефалита положена всем жителям, имеющим полис ОМС.
«Вакцинация у нас входит в приказ. В этом приказе есть пункт вакцинации от клещевого вирусного энцефалита. По полису ОМС вы имеете право обратиться в поликлинику и поставить прививку. Отказ является нарушением законодательства Российской Федерации. По своей сути Минздрав нарушает свой собственный приказ», — заключила Карпова.
Если вам отказали в бесплатной вакцинации против КВЭ, юрист Ольга Карпова советует написать заявление в прокуратуру.